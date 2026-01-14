El duro palo de Toni Kroos al Barça: "No van a ganar ningún título internacional"

El FC Barcelona ganó el pasado domingo ante el Real Madrid el primer título de la temporada, pues los goles de Raphinha, que anotó dos, y Lewandowski sirvieron para llevar la Supercopa de España de vuelta a la Ciudad Condal. Con el Barça como líder de LaLiga y habiendo ganado los tres trofeos nacionales la pasada campaña, muchos piensan que este puede ser el momento de que los azulgranas logren la tan ansiada sexta Champions League, 11 años después de la última ocasión en que se logró la 'Orejona'.

No obstante, otros piensan que, con el nivel actual, al conjunto de Hansi Flick no le alcanzará para conseguir el máximo título a nivel europeo. Esta parece ser la idea de Toni Kroos, leyenda del Real Madrid que consiguió ganar dicha competición hasta en seis ocasiones, cinco con los madridistas y una con el Bayern de Múnich.

Toni Kroos en su último partico con el Real Madrid / Kiko Huesca / EFE

"Están muy contentos con la Supercopa de España, pero..."

Durante una conversación en el pódcast 'Einfach mal Luppen' que comparte con su hermano Félix Kroos, el excentrocampista merengue expuso que mantiene la misma opinión que tenía el pasado curso respecto a las opciones de los culers en el ámbito internacional. El hermano de la leyenda alemana comentó que el Barça "todavía está muy contento con la Supercopa de España, pero ahora viene la Champions para el Barcelona donde juegan contra oponentes de primer nivel" antes de que Toni le interrumpiera para reafirmarse en sus ideas, "no van a ganar ningún título internacional, al menos eso creo", declaró el germano.

Como él mismo destaca, no es la primera vez que lanza una opinión parecida. Sin ir más lejos, esta temporada tras la victoria del PSG en Montjuïc comentó que "debían ser más listos", ya que desde su perspectiva "si estás cansado y no cambias el estilo de juego se hace muy evidente lo expuesto que estás". Sin embargo, este pensamiento no significa que Kroos no reconozca el nivel del club catalán, ya que en octubre declaró para 'El Chiringuito' que el estilo de los de Flick es "uno de los estilos de juego más atractivos de Europa... el más atractivo de Europa". Eso sí, posteriormente insistió en que "también creo que en el Barcelona asumen tantos riesgos... En un mal día de Pedri, Lamine Yamal o Raphinha, cualquier equipo les puede hacer daño y los puede eliminar de la Champions League".