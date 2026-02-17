Contundente mensaje de Raphinha: "Es duro jugar cuando las reglas son diferentes si es a favor o en contra"

Raphinha siempre suele dar la cara dentro y fuera del terreno de juego. El brasileño, que tiene una gran ascendencia como líder dentro del vestuario, ya discutió en el partido ante el Girona en Motilivi con el colegiado y su asistente en la banda quejándose que no se anulara el segundo tanto del Girona por falta previa a Koundé. Ahora, Raphinha, ha lanzado un duro mensaje por Instagram para dejarl claro que algo está pasando con los colegiados: "Es muy difícil jugar cuando las reglas son diferentes según te favorezcan o no, pero si tenemos que jugar contra todos para ganar, no hay problema. Lo haremos. ¡Viva el Barça para siempre!", sentenció el brasileño.

Raphinha tampoco tuvo reparos en admitir que el equipo no está rindiendo bien realizando autocrítica más allá de las decisiones que puedan tomar los árbitros en los últimos partidos que ha jugado el Barça: "Bueno, tenemos muchas cosas que mejorar, pero no somos los únicos", en clara referencia a que los árbitros también debe consensuar las reglas, ya que el equipo blaugrana se siente muy perjudicado.

El Barça ya protestó contra los árbitros hace unos días enviando una carta al Comité Técnico de Árbitros por las repetidas actuaciones inentendibles que están procediendo contra el club blaugrana. Sin duda, la más flagrante fue en el campo del Girona, cuando el VAR debió actuar de oficio para evitar que el segundo gol subiese al marcador. Hay una infracción clara previa al remate del Girona y el gol debió ser anulado sí o sí.

El entrenador del Barça, Hansi Flick, también se ha ido quejando de los árbitros estos últimos días, aunque no desea incidir sobre el tema. Flick se fue a reunirse con los colegiados en el duelo de Copa ante el Atlético para que le aclarasen ciertas acciones y en Girona dejó claro que el reglamento no se había aplicado bien.

Hay mucho cabreo en el vestuario del Barça por lo que se considera un trato diferencial a su equipo y un favoritismo hacia algunos otros equipos como el Madrid. Los futbolistas entienden que les están poniendo las cosas muy difíciles para poder llevarse este año la Liga.