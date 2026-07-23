Duro mensaje de De Jong tras el anuncio sobre su lesión: "Me dijeron que era una lesión leve"

"Normalmente no presto demasiada atención a lo que se escribe sobre mí, el equipo o el club". Así arranca la carta con la que Frenkie de Jong ha decidido salir al paso de todo lo publicado en los últimos días. El motivo, explica él mismo, es que "recientemente ha habido muchas especulaciones" sobre su lesión y sobre su situación en el Barça.

El neerlandés no esconde su malestar: "Me resulta difícil ver cómo algunas personas cuestionan mi relación y mi compromiso con el club debido a informaciones falsas". Y añade una declaración de principios: "El fútbol lo es todo para mí y siempre lo he dado todo por el FC Barcelona y por mi país".

"Durante el Mundial me lesioné la rodilla"

A partir de ahí, el centrocampista reconstruye lo ocurrido. "Durante el Mundial me lesioné la rodilla", revela. Las primeras pruebas, según su relato, no encendieron ninguna alarma: "Los médicos me dijeron que era una lesión leve y que no empeoraría si continuaba jugando".

El único precio a pagar era competir con molestias, algo a lo que está acostumbrado: "El único inconveniente era tener que jugar con algo de dolor, pero a lo largo de mi carrera lo he hecho siempre que he podido ayudar al equipo".

"La lesión era más grave de lo que se había determinado"

El diagnóstico cambió al volver a Barcelona. "Durante mis vacaciones regresé a Barcelona para someterme a más pruebas. Estas demostraron que la lesión era más grave de lo que se había determinado inicialmente", escribe. Pese a ello, lanza un mensaje de calma: "Afortunadamente, por el momento no es necesaria una operación y ahora estoy completamente centrado en mi recuperación".

"Mi compromiso nunca cambiará"

De Jong reivindica también su profesionalidad —"me tomo muy en serio mi profesión, mi cuerpo y mi responsabilidad con el equipo"— antes de admitir que "a veces hay cosas que no puedes controlar, y esta lesión es una de ellas".

Noticias relacionadas

El cierre es un guiño directo al barcelonismo: "Jugar con el Barça y con la selección neerlandesa es algo de lo que me siento increíblemente orgulloso, y mi compromiso con ambos nunca cambiará". Y una despedida que ya circula por las redes: "Estoy deseando volver. Visca el Barça siempre".