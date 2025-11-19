Duro mazazo para el Barça con Landry Farré

Plaga de lesiones en la defensa del Barça. Sobre todo en La Masia. Como avanzó SPORT, Xavi Espart cayó lesionado en la concentración con la selección española sub'19 y estará fuera entre dos y tres meses por una lesión de rodilla. Estaba en dinámica permanente el de Vilassar de Mar con el primer equipo, por lo que representa un revés para Hansi Flick. En ese sentido, uno de los señalados para ocupar ese puesto de complemento de Koundé en el lateral diestro pasaba a ser Landry Farré.

El de Martorell, un comodín en la línea defensiva, ya se ha ejercitado en alguna ocasión con Flick en la primera plantilla. Incluso ha entrado en alguna convocatoria con el técnico germano (estuvo, sin ir más lejos, en Milán en la vuelta de semifinales de Champions). Pero ya informamos este martes que cayó lesionado en el derbi de filiales ante el Espanyol B en la Ciutat Esportiva Dani Jarque.

MALAS SENSACIONES INICIALES

Pese a que no hubo un lance concreto en el que se viera cómo se produjo el percance, tuvo que ser sustituido en el 70' por Joan Anaya. Rodilla y malas sensaciones. Faltaba que pasara pruebas durante la tarde para saber el alcance exacto. Y, según ha podido saber este diario, los resultados no han deparado buenas noticias.

Landry Farré, en una imagen en Maracaná / FCB

Landry tiene afectado el ligamento interno y algo menos el externo. También el cartílago ha sufrido algunas afectaciones. De cualquier forma, se ha decidido apostar por un tratamiento conservador y no pasar por el quirófano. Se le realizará una infiltración en la zona afectada y el tiempo estimado de baja será de no más de cuatro meses. Esta pequeña intervención, en principio, se realizará ya, probablemente, desde este jueves. Cuanto antes empieze, antes iniciará ese periodo de recuperación.

EVITA QUIRÓFANO

El hecho de que se haya podido evitar el quirófano responde a que las afectaciones de ligamento interno suelen responder mejor con tratamiento conservador. El externo ya es más delicado. Sin ir más lejos, Alexis Olmedo fue operado hace unas semanas por una lesión de menisco externo por el Doctor Monllau. El propio Monllau ya ha intervenido esta temporada a Joan Garcia, Òscar Gistau o Gavi.

Landry Farre renueva con el FC Barcelona por tres temporadas / fcb

Como decíamos, se trata de un mazazo no solo para Juliano Haus Belletti, sino también para el primer equipo, puesto que tenía muchos números de entrar en dinámica sin la presencia de Espart. Al técnico brasileño del filial le queda Joan Anaya como lateral diestro sano. Flick, por su lado, contó este martes con Guillem Víctor, el hermano de Pau y lateral diestro titular del Juvenil A.