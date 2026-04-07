Duro mazazo para Ajay Tavares con la lesión en el FC Barcelona

Se quedó en silencio el campo de la Ciutat Esportiva Joan Gamper el pasado sábado cuando Ajay Tavares, en una acción personal por banda izquierda, se chocó contra el muro (quizás habría que empezar a pensar en tomar alguna medida con eso, por cierto) que hay detrás de la portería.

Se tiró un autopase largo el inglés, resbaló e impactó de forma muy fea. Inicialmente, se quedó inmóvil, lo que encogió más los corazones de los asistentes. Luego sí que empezó a hacer gestos. Rápidamente salieron los médicos del Barça y la asistencia presente por protocolo en todos los partidos. Se levantó y se marchó del césped con dificultad el fichaje invernal del fútbol formativo azulgrana.

Al hospital

Tal y como contó SPORT, se lo llevó la ambulancia al hospital. El resultado deparó una fractura de muñeca. Una pena, puesto que se espera que esté fuera entre mes y medio y dos meses. Prácticamente dice adiós a la temporada el británico. Debutaba como titular el ex del Norwich precisamente ese mismo día ante el Nàstic y había dejado buenas sensaciones.

SPORT

Tavares, que cuenta con la doble nacionalidad inglesa y portuguesa, es de 2009, aunque ha estado jugando esta campaña con futbolistas de más edad en el sub-18 del Norwich. El hecho de tener ascendencia lusa fue clave para su incorporación y no haber tenido que esperar a la mayoría de edad para fichar por el Barça.

Es uno de los jugadores más ilusionantes de su generación y estaba en la agenda de muchos clubes, sobre todo de la Premier League. Pero el Barça se ha anticipado y le ha propuesto un atractivo proyecto deportivo para que pueda crecer como azulgrana. Las expectativas que tiene depositadas la entidad azulgrana en el extremo son altas, pero habrá que ir paso a paso, pues llegaron también otros jugadores con la vitola de cracks (el último de ellos, Noah Darvich) y no ha logrado triunfar en el Barça, aunque al alemán le van bien las cosas en el Stuttgart.

Orian Goren, también tocado

Un golpe muy duro a nivel anímico para el chico. Ese mismo día fue sustituido Orian Goren por una lesión muscular que se hizo solo, aunque en su caso se prevé una baja bastante menor.