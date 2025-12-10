Duro golpe para un Sama Nomoko ejemplar

Al Barça Atlètic le ha mirado un tuerto esta temporada. Estamos a principios de diciembre y ya han pasado por el quirófano Ibrahim Diarra, Òscar Gistau, Barberá. Alexis Olmedo, Óscar Ureña, Landry Farré o Xavi Espart. Y luego hay que sumar todas las lesiones musculares, como la de Guille Fernández. O un Dani Rodríguez que empezó el curso aún renqueante de la operación de hombro del final del curso pasado.

El último en caer fue Sama Nomoko este pasado martes. El extremo estaba cuajando un arranque de campaña verdaderamente espectacular. Siendo titular indiscutible con el filial a sus 17 años, todavía juvenil de segundo año. Uno de los extremos más prometedores de La Masia, Nomoko es pura personalidad y descaro en la banda. Y Juliano Haus Belletti estaba destapando todo su tarro de las esencias.

PROYECTO DE FUTURO

En el club hay muchísimas esperanzas depositadas en él. Nacido en Mali pero criado en Catalunya el Barça lo fichó del Cornellà en el verano del 2016 y desde entonces no ha parado de evolucionar. Acaba el próximo año su etapa juvenil y el contrato existente, pero la idea era (y es) clara, renovarlo y garantizar su continuidad como azulgrana. Porque perfiles con este desborde y descaro no abundan en el mundo del fútbol. Y Sama entiende perfectamente la filosofía Barça.

Sama Nomoko se lesionó ante el Eintracht en el partido de la Youth League / DANI BARBEITO

Sin duda, la grave lesión que sufrió ante el Eintracht en Youth League es una piedra durísima para el camino del chico. Un golpe profundo cuando estaba en un momento de forma y mental espectacular. Pero su espíritu y su capacidad de sacrificio quedan patentes en el primer mensaje que ha subido a sus redes sociales tras conocer el alcance de la lesión: "Una piedra en el camino. Un motivo más para regresar más fuerte. Desgraciadamente, se han confirmado los malos presagios de la lesión, pero lo que más me duele es no poder estar en césped acompañando a mis compañeros en los objetivos tan bonitos que teníamos esta temporada. Hoy es el primer día de una nueva etapa, pero también un día menos para volver. Gracias por los mensajes de apoyo. Força Barça!".

Los gritos del extremo aún resuenan a lo largo y ancho del Johan Cruyff. Fueron estremecedores. Tanto para los aficionados que lo seguían en casa como, aún más acentuado, para quien se acercó al estadio. Sama no hizo bien el apoyo y su rodilla se torció.

EL PROCESO A SEGUIR

El atacante se fue directo al hospital con los servicios médicos del club. Ahí se le realizó una primera exploración y una resonancia y el resultado fue un poco el esperado. Rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha. El chico deberá ser intervenido en los próximos días. Pendiente de una visita médica para conocer el proceso y la fecha exactas. En cualquier caso, la previsión es que esté entre nueve y 10 meses de baja (aunque cuando se abra y se haga la intervención se podrá definir con más precisión), por lo que la temporada se ha terminado para él.

ESPORT 3

Es un golpe terrible para el chico, pero también para Belletti. Sin delanteros y con cada vez menos efectivos en el flanco de ataque. Gistau, Ureña, Barberá y Sama KO. Deberá tirar del juvenil, como ya viene haciendo. Y en ese sentido la figura de Uri Pallàs puede ser importante.