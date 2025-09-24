El duro despertar de Gavi

Gavi jugó su último partido el 23 de agosto ante el Levante. Por lo que había mostrado en pretemporada, la grave lesión de ligamentos que se hizo jugando con la selección española en noviembre de 2023 estaba totalmente olvidada tras un año de baja y una posterior temporada de readaptación. Tras el partido ante los ‘granota’, sin embargo, el de Los Palacios empezó a tener molestias en la rodilla operada, aunque nada tenían que ver con la antigua lesión.

En consenso con los servicios médicos del club, se optó por un tratamiento conservador. Tres semanas más tarde no había mejora, por lo que el pasado lunes se decidió intervenir con una artroscopia. El andaluz se puso en manos del doctor Joan Carles Monllau, el mismo que le había operado dos años atrás.

La intervención se programó para el miércoles y Gavi entró al quirófano pensando que estaría entre cuatro o cinco semanas de baja, pero cuando el doctor Monllau abrió se encontró con algo inesperado. La rodilla derecha estaba mucho peor de lo que esperaban y hubo que saturar el menisco interno para preservarlo. El tiempo de baja pasaba de cuatro o cinco semanas a cuatro o cinco meses.

El siguiente paso fue pensar cómo explicarle al jugador, que se había dormido pensando que en poco más de un mes estaría jugando, que no podrá volver a jugar hasta febrero. El despertar de la anestesia fue duro. Gavi estaba acompañado por su círculo más íntimo y por personal del club. Esperaron a que fuera plenamente consciente para comunicarle la mala noticia. El jugador, todo corazón, se desmoronó. Sabía todo lo que había tenido que sufrir para recuperarse de la primera lesión y todo lo que le espera.

Los suyos estuvieron con él animándole. Tuvo también un gran apoyo en la figura de Alejandro Echevarría, siempre cercano al vestuario y muy próximo a Gavi desde su llegada al primer equipo. Estuvo Echevarría hasta bien entrada la noche en el Hospital de Barcelona al lado del futbolista y ayudándole a pasar el mal trago.

También recibió la visita de Hansi Flick, una vez el entrenador supo de la gravedad de la lesión. Quiso estar con un futbolista a quien mimó mucho desde su llegada y a quien alentó en los meses finales de su recuperación. Esta misma mañana, como el propio entrenador alemán ha explicado en rueda de prensa, ha llamado a Gavi para saber como estaba y como había pasado la noche.

Este mediodía, el de Los Palacios ha recibido el alta hospitalaria y se ha ido a su domicilio. En estos primeros días, todo el club estará muy pendiente de él porque está muy tocado anímicamente, pero saben que es fuerte y trabajará para volver al cien por cien.