Duro comunicado de 'Som un clam' contra la gestión de Laporta

El Barça confirmó oficialmente, a través del formulario para alargar el abono hasta final de temporada en Montjuïc, que el regreso al Camp Nou no se producirá esta campaña. La vuelta al Estadi sigue, de esta manera, demorándose en el tiempo. Joan Laporta, presidente blaugrana, aseguró en abril de 2023, que "volveremos al Camp Nou a finales de 2024, coincidiendo con el 125 aniversario del nacimiento del club".

Posteriormente, la vicepresidenta institucional, Elena Fort, fue la responsable de ir explicando cómo sería la vuelta a nivel organizativo, intentando no mostrarse contundente a la hora de asegurar la fecha definitiva, aunque siempre apuntando a esta misma temporada, sin llegar a descartar que el clásico de Liga previsto para el 11 de mayo pudiera jugarse en casa. Finalmente, no habrá fútbol en el nuevo Camp nou, algo que está indignando a los socios, pese a que nunca ha habido ningún tipo de presión en ese sentido. De hecho, todas y cada una de las previsiones, equivocadas, han llegado del propio club.

Una cláusula de indemnización no ejecutada

Es por ello que el socio, siempre atento al día a día de la actividad del Barça, ha ido mostrando su malestar por las promesas incumplidas. El último ejemplo es el comunicado que acaba de emitir la plataforma 'Som un clam', un grupo de socios liderado por Joan Camprubí que aseguran sentirse "menospreciados" por "los retrasos injustificables", pero también por la "falta de transparencia y pevisión inaceptable en un club de nuestra magnitud". Además, también se quejan de la decisión de no "ejecutar la cláusula" de penalización que la actual junta directiva aseguró haber firmado con Limak, empresa constructora del Camp Nou que, según el contrato, debía indemnizar al club con un millón de euros por día de demora.

Joan Camprubí i Montal, en el acto de presentación de 'Som un clam' / Valentí Enrich

Además, 'Som un clam' muestra su preocupación por la falta de planificación para la construcción del nuevo Palau Blaugrana, en el que se están viviendo episodios muy desagradables como el hecho de ver cómo las aficiones rivales se hacen fuertes logrando tener una presencia destacada en sus gradas. También piden una solución para que Montjuïc cuente con una animación acorde a la gradeza del Barça, algo que no ocurre tras la prohibición de acceso a los miembros de la Grada d'Animació.

El Spotify Camp Nou en obras / @pargaphoto / SPO

El comunicado completo de 'Som un clam"

"Desde Som un Clam, queremos expresar nuestra profunda preocupación e indignación por la situación actual de las infraestructuras deportivas del FC Barcelona. Una vez más, el proyecto de remodelación del Camp Nou sufre retrasos injustificables, sin una explicación clara ni un calendario definitivo que garantice cuándo podremos volver a disfrutar del estadio en condiciones óptimas. Esta falta de transparencia y previsión es inaceptable para un club de nuestra magnitud. Todo lo que se ha dicho sobre fechas y plazos se ha incumplido. No hay indemnización para los socios, hemos pasado una nueva temporada en Montjuïc sin garantías. Mientras tanto, la constante ha sido prometer fechas irreales y posponer un retorno que, ahora mismo, nadie puede asegurar que se produzca en septiembre. La decisión de encargar a una empresa turca la construcción del estadio se justificó garantizando que el estadio estaría listo a finales de 2024 y que, de no llegar a tiempo, Limak pagaría un millón de euros por día de demora. ¿Por qué se ha decidido no ejecutar la cláusula?".

El comunicado también a punta a un "Palau Blaugrana, lleno de incógnitas": "Por otro lado, el lamentable espectáculo vivido en el Palau Blaugrana en el último partido de baloncesto ha sido la gota que colma el vaso. La presencia masiva de aficionados del equipo rival, convirtiendo nuestro propio pabellón en territorio hostil, es inadmisible. Afecta al ambiente y la competitividad de nuestros equipos y demuestra una pésima gestión en la distribución de entradas y en el control del aforo. Mientras tanto, la expulsión y la negativa a dialogar con el Espacio de Animación de Montjuïc es un agravante más para los socios y para el equipo, más ahora que se acerca el tramo definitivo de la temporada. Además, la directiva lleva tiempo esquivando preguntas y sigue sin ofrecer un calendario claro para la construcción del nuevo Palau Blaugrana. Esta instalación es esencial para garantizar el futuro de las secciones deportivas del club, y no podemos permitir que quede relegada a un segundo plano sin plazos ni compromisos firmes".

Los Dracs abandonan el Palau ante el Zalgiris / @Ssergi28

Y acaban pidiendo "respeto para los socios y socias": "Desde Som un Clam siempre defenderemos el modelo de socio-propietario por encima del socio-cliente, pero la realidad es que la actual directiva ya no respeta ni siquiera a ese socio-cliente. Los socios estamos abandonados y desatendidos, evidenciando una falta alarmante de consideración hacia la masa social del club. El Barça debe priorizar los intereses del barcelonismo por encima de criterios puramente comerciales. Pedimos, una vez más, explicaciones inmediatas por parte de la directiva del FC Barcelona y un compromiso real para revertir esta situación. Los socios y aficionados merecemos respeto, transparencia y una gestión a la altura de lo que representa el mejor club del mundo".