Duras críticas de la oposición a la fecha de las elecciones del Barça: "Es un proceso oportunista por parte de Laporta"

Ya hay fecha para las elecciones a la presidencia del FC Barcelona. Joan Laporta y su junta directiva han acordado que los comicios serán el siguiente 15 de marzo y ese día se decidirá el siguiente presidente del conjunto culé. Además del actual mandatario azulgrana, otros precandidatos se presentarán a estos nuevos comicios para intentar ser el nuevo presidente del Barça.

En SPORT hemos contactado con ellos para saber cómo han reaccionado a la noticia de la fecha de las elecciones y la mayoría se han mostrado muy críticos con el día elegido por Laporta.

Marc Ciria: "Es un proceso oportunista por parte de Laporta"

Marc Ciria atendió a SPORT para dar su punto de vista del anuncio y fue muy crítico por la fecha elegida por Joan Laporta, aunque admitió que ya se lo esperaban: "Nosotros ya teníamos previsto que Laporta iba a aprovechar cualquier momento oportunístico para convocar las elecciones. Entendemos que los estatutos lo preveían, pero lo normal era hacerlo con la temporada terminada y con los diferentes equipos que luchan por los títulos no se vean dentro de este ruido. Pero claramente es un proceso oportunista por parte de Laporta. Estamos preparados porque ya lo ha hecho anteriormente, aprovechar la inercia que le conviene a él y no al Barça. Estamos ilusionados en que este es un club democrático y aceleraremos para que los socios y socias nos den su confianza".

Aunque las elecciones no son en el momento que esperaban, el precandidato no cree que la participación se vea afectada: "Creo que será masiva porque claramente hay un debate: mantener un modelo de gobierno obsoleto representado por Laporta o modernizamos el club con una propuesta diferente como la que representamos nosotros. Esta polarización de maneras antagónicas de hacer las cosas hará que socios y socias que nos hemos sentido expulsados por este mandato queramos dar nuestra opinión".

Marc Ciria, en la redacción de SPORT / GORKA URRESOLA

Para finalizar, Marc Ciria quiso recordar el motivo por el cual se presenta a las elecciones y lo que se debe cambiar para seguir adelante: "Al final y desde siempre queremos aportar soluciones. El Barça está en manos de una junta directiva obsoleta y caduca que no está poniendo al club por delante de los intereses personales. Absolutamente patriarcal, uno manda y hay 15 que obedecen. Sin dirección general, ni financiera, ni comercial, ni corporativa. Todo esto hace que un club que debería estar en una facturación de 1300 millones de euros esté estancado e intervenido por los acreedores y por Goldman Sachs. Lo que queremos es garantizar que el club siempre sea propiedad de los socios, además de que participen en el día a día del club, en todas las decisiones vertebrales para el presente y futuro del club. La única manera de hacerlo es cambiando el modelo de gobernanza que está obsoleto y modernizando como merece la institución de este pequeño país que es Catalunya y como merece el Barça".

Víctor Font: "Ya nos lo esperábamos, no nos sorprende"

El mensaje de Víctor Font también sigue la misma tónica que la de Marc Ciria. El que ya fuera precandidato en las últimas elecciones no entendió la fecha de los comicios del 2026 y criticó duramente al presidente azulgrana: "Es obvio que estas elecciones se convocan cuando conviene a Laporta. Que le da igual celebrar elecciones en medio de una eliminatoria de Champions League. Pero ya nos lo esperábamos, no nos sorprende. Nosotros estamos preparados. Son unas elecciones muy importantes para el futuro del Barça. Empieza el momento de devolver el Barça a los socios".

Acto de presentación de 'Nosaltres' la candidatura liderada por Víctor Font / Valentí Enrich / SPO

Además, quiso añadir una propuesta para la actual directiva para favorecer la participación de los socios y socias: "Eso sí, si finalmente el día 15 de marzo coincide con un partido contra el Sevilla, reclamamos que ese día el partido sea exclusivamente para socios y que las entradas sean al mínimo coste. Hay que fomentar la participación y no se puede discriminar a aquellos que no tienen abono".

Xavier Vilajoana: "Me gustaría que fueran unas elecciones lo más participativas posible"

Uno de los primeros en expresar sus sensaciones tras el anuncio de Laporta fue Xavier Vilajoana. El precandidato culé aseguró que su equipo y él llevan tiempo trabajando para este momento y que están preparados para dar el paso. Más allá del calendario, Vilajoana se quiso centrar en el proceso de elección a la presidencia que espera en un club de la entidad del Barça: “Creemos que las elecciones en un club como el Barça deben ser lo más democráticas posible y que debe permitirse que cualquier socio que quiera presentarse disponga del tiempo necesario para preparar un proyecto y explicarlo a los socios", explicó.

Xavi Vilajoana el día de la presentación de su precandidatura / Valentí Enrich

El barceloní espera que la participación en los comicios sea masiva: “Me gustaría que fueran unas elecciones lo más participativas posible, que el socio pueda escuchar el mayor número de propuestas y contrastarlas, y que el club ponga todas las facilidades para que el socio tenga todos los argumentos sobre la mesa a la hora de decidir y elegir al que considere el mejor presidente para el Barça. Cuanto más participativas sean las elecciones y cuanto más se puedan explicar los distintos proyectos, mejor para la salud democrática del club”.

Para finalizar, Vilajoana añadió una promesa a los socios del Barça de cara al 15 de marzo: “Me presento a estas elecciones para liderar una transformación real. Con transparencia, con propósito y con una estructura de gobierno que garantice que el club siempre permanecerá en manos de sus legítimos propietarios: los socios. Estoy preparado. Tengo el conocimiento, el equipo, la experiencia y, sobre todo, la convicción para recuperar el Barça que todos queremos”.

Joan Camprubí: "La Junta Directiva seguirá mirando por ella y no por el club"

Joan Camprubí, por su parte, también fue crítico con Laporta por la elección de la fecha en sus redes sociales: "La Junta Directiva del Barcelona seguirá mirando por ella y no por el club, convocando elecciones a media temporada, afectando a los equipos. No es seguro que sean en día de partido, fomentando la participación".

Joan Camprubí en la presentación de 'Som un clam'. / Valentí Enrich / SPORT

Además, añadió sus preocupaciones por el trabajo de la actual junta en relación a la grada de animación: "Es triste que este totalitarismo ponga en riesgo 126 años de historia, pero 'Som un clam' seguirá al lado de los socios para defender sus derechos, la democracia y los valores del mejor club del mundo. Después de expulsar la Grada de Animación y fracasar con su propuesta. No sé si es una voluntad real o una nueva mentira del presidente buscando oportunismo electoral".