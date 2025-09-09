Duras críticas a la junta en el Fòrum Suma Barça

Jornada barcelonista en el recinto modernista de Sant Pau gracias a los debates organizados por el colectivo ‘Suma Barça’ y ‘El Periódico’. Con el lema Parlem del Barça del Futur se llevaron a cabo cuatro mesas de debate ante más de 400 personas.

La primera de ellas se inició tras la bienvenida de Albert Sáez, director de ‘El Periódico’, y Ricard Font, portavoz de ‘Suma Barça’, que hizo un repaso de la actualidad del club pidiendo un cambio en el modelo de gobierno del club. “Vemos el césped y nos gusta lo que vemos y esto lo querríamos ver en todo el club. Estamos en un momento fundacional del Barça, un momento de cambios. Llamamos a la mobilización para afrontar este momento. No afrontarlo es irresponsable. Este debate es una invitación a la reflexión para pasar después a la acción. Hay que actualizar el concepto de ‘Més que un Club’. El socio debe estar en el centro de la estrategia. El Barça tiene todas las posibilidades. Deber mucho dinero no es un problema si se puede generar más, si hay confianza en la marca y se tiene a los mejores profesionales. Si tienes muchos aficionados no es un problema no tener una Grada d’animació porque la tendremos, no poder fichar no es un problema si tenemos La Masia. Hay que recuperar la confianza en el club como la tenemos en el césped. No podemos perder más tiempo”, dijo.

La primera mesa, con el título ‘Retos del gobierno de los clubes de fútbol en un entorno globalizado’, giró sobre el modelo de gobernanza del Barça. Josep Mateu, director del RACC y Sports Cultura Barcelona dijo que “el momento actual me da tristeza. Se debería defender el ADN del Barça a nivel de gestión. Si queremos seguir compitiendo a primer nivel, deberemos cambiar, con trabajadores de élite”. Y lanzó el eterno debate sobre la propiedad del club. “Los socios eligen a la junta pero no gestionan. Podríamos tener el mismo club, pero que la junta se dedicase a la parte institucional y una sociedad holding a gestionar, aquí pueden entrar socios y partners, capital. No hace falta que el 100% sea de los socios. No nos hace falta ser una SAD”.

En el mismo camino está Albert Agustí, que fue director de marketing en los Juegos de Barcelona. “Se debe definir el modelo. Tenemos una deuda que difícilmente se podrá devolver, hay que hacer algo. Y eso pasa por un modelo mixto como el del Bayern. Si miras la cuenta de explotación del club, no da para devolver la deuda. Hay formas como vender el estadio y después recomprarlo. Además, el Barça no puede gestionarse como una empresa familiar”.

El modelo deportivo

El modelo deportivo centró la segunda mesa de debate con Lluís Carreras, Marta Corredera y Albert Blaya como ponentes. “Hay que explotar la joya de la corona, La Masia. Se debe conservar y mejorar, que no quiere decir que esté mal”, explicó Carreras. “El Més que un Club no es solo tener La Masia, tener secciones, es cuidar a la gente y yo he estado dentro y así es. Estamos en un punto en el que el club se está rehaciendo de todo el mal que se le ha hecho y lo está haciendo con gente de casa”, aportó Corredera. “Dentro de la idea de club, debe haber un modelo de juego. El del Barça es tener el balón. Hay que saber por qué ganas y por qué pierdes. Esta idea la sublimó Pep, otros entrenadores han ido añadiendo matices. La idea es la misma siendo importante la metodología de los entrenamientos”, añadió Carreras.

Marta Corredera, Albert Blaya y Laia Bonals en el acto de Suma Barça. / SUMA BARÇA

Los socios y peñistas

El área social del Barça fue la protagonista de la tercera mesa de debate. Toni Guil, presidente de la Confederació Mundial de Penyes, se quejó de que la actual junta no reconozca a esta confederación y de la ruptura de la relación entre el club y la confederación. “Queremos ser una plataforma de debate porque muchos peñistas son socios. Hemos retrocedido al pasado y no nos han consultado nada”. “El futuro del Barça pasa por el papel del socio. Me preocupa porque ha perdido espacio y opinión. Se está desmotivando al socio, está desmotivado, ¿por qué las asambleas no son presenciales?”, añadió Josep Maldonado antes de abrir el debate sobre la Grada d’Animació.

“No ha habido ningún acto de violencia, ha sido una grada que ha funcionado de manera autónoma. Desapareció para cambiar su modelo, fue un error. La nueva grada debe ser de 8.000-9.000 personas. La grada también es una ayuda social. La necesitamos. Se la cargaron porque no creían en ella”, dijo Carles Ordiales, de Seguiment FCB. “El modelo de grada no debe cambiar. Todas las organizaciones tenían un reconocimiento hacia nuestra grada. Cumplía con todos los parámetros. Es un error cargársela y con argumentos poco claros. Debe ser la misma, era una historia de éxito”, añadió un Guil muy crítico con la actual junta directiva. “¿Es hoy cuando debemos saber donde se juega el domingo? ¿Cuándo nos dirán la fecha de regreso al Camp Nou? ¿Qué pasa con Limak y aquel millón de euros que pagarían por cada día de retraso?”.

Antoni Guil, Josep Maldonado y Carles Ordiales en el acto de Suma Barça / SUMA BARÇA

La economía

La economía centró el debate de la última mesa. Jaume Guardiola, que fue presidente de la Comissió Econòmica del FC Barcelona, empezó su intervención hablando de la deuda del club. “En el 2013 se puso una regla de autocontrol, la deuda debía ser como máximo dos veces el EBITDA, creímos incluso que era una exigencia excesiva. En el 2016, se cambió la manera de calcular la deuda, una decisión criticada por la Comissió. Permitió que una deuda de 200 millones pasase a 1.000. Aquella regla ahora está suspendida porque no se puede aplicar. La deuda del Barça se puede pagar si se gestiona bien el club. El Barça tiene más de 400 millones de seguidores en las redes sociales, el potencial para generar ingresos es enorme, pero se debe gestionar bien. Esta junta ha mantenido la deuda. Si se gestiona bien, el Barça tiene todas las posibilidades”, explicó.

La situación económica del Barça la diseccionó la catedrática Anna Garriga. “El fondo de maniobra sigue siendo negativo, quiere decir que no podemos hacer frente a los pagos. El patrimonio neto es negativo, la deuda está por encima del patrimonio. Es muy importante el control del gasto y reestructurar la deuda y lo que es imprescindible es generar más ingresos, pues estamos lejos de lograr un equilibrio financiero, además influye en la parte deportiva”, explicó.