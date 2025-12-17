Dura sanción de la UEFA al Eintracht por los disturbios en el Spotify Camp Nou

El Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA ha anunciado este miércoles las medidas que ha tomado contra el Eintracht Frankfurt como consecuencia del irrespetuoso e inaceptable comportamiento de sus aficionados en el Spotify Camp Nou en la visita del conjunto alemán al FC Barcelona del pasado 9 de diciembre. El organismo ha impuesto dos multas económicas y la prohibición de vender entradas a sus seguidores en los dos próximos compromisos europeos a domicilio.

Los aficionados del Eintracht infringieron varias secciones del Artículo 16 del Reglamento Disciplinario de la UEFA y el club ha sido sancionado por "lanzamiento de objetos, encendido de fuegos artificiales y daños al estadio y/o sus instalaciones". También por "causar disturbios en el público". En total, el equipo teutón deberá pagar 38.000 euros de multa y no podrá vender 'tickets' a sus seguidores en los próximos dos desplazamientos de competición de clubes de la UEFA.

Estas son las medidas disciplinarias impuestas por el Órgano de Control, Ética y Disciplina de la UEFA en su resolución del 4 de febrero de 2025: "Prohibir al Eintracht Frankfurt vender entradas a sus aficionados visitantes para el próximo partido de competición de clubes de la UEFA por encender y lanzar fuegos artificiales y causar disturbios en el público; multar al Eintracht Frankfurt con 30.000 € y prohibirle vender entradas a sus aficionados visitantes para un (1) partido adicional de competición de clubes de la UEFA, por encender fuegos artificiales y lanzar objetos; y multar al Eintracht Frankfurt con 8.000 € por daños".

Además de todas estas sanciones, la UEFA también ha ordenado al Eintracht Frankfurt "que contacte con el FC Barcelona en un plazo de 30 días a partir de la notificación de esta decisión para la reparación de los daños causados por sus aficionados en el partido de visitante". Según 'RAC 1', el club blaugrana tiene la intención de pedir a la entidad alemana 6.100 euros por los desperfectos generados en la mampara que separaba a ambas aficiones, los asientos arrancados y lavabos vandalizados, entre otros comportamientos vergonzosos.