La dura confesión de Szczesny: "Cada entrenamiento es un sufrimiento"

Las entrevistas de Szczesny hay que reconocer que casi nunca dejan indiferente a nadie. El meta polaco no es un futbolista al uso, de esos que conceden entrevistas en las que es difícil disfrutar de algún titular que se salga de la norma. Con TEK siempre se puede aspirar a algo más que una serie de respuestas previsibles en su mayoría.

Aprovechando su periodo vacacional, Szczesny ha concedido una entrevista de lo más distendida a una televisión polaca. Múltiples reflexiones a título personal y en referencia a su vida privada. Sin embargo, en una de las preguntas, el veterano portero del Barça abordó una curiosa comparación entre su vida personal y su actividad profesional.

TEK, a sus 36 años, realizó una de esas confesiones poco habituales en un futbolista de elite. Pregunta directa y respuesta elocuente: "¿Qué te resulta más fácil de afrontar, el paso del tiempo en la vida personal o la profesional?. La profesional".

Szczesny no titubeó a la hora de responder, no se lo pensó en exceso y contestó con absoluta naturalidad. "En la vida personal, el paso del tiempo es incluso una experiencia agradable, algo que no sucede en la vida profesional", manifestó.

Curiosa reflexión que, en su caso, estuvo acompañada de una argumentación que tampoco acostumbra a salir en los guiones habituales de los jugadores. "En mi vida profesional, no negaré que cada sesión de entrenamiento es más dolorosa para mí, es un sufrimiento. Me requiere mucha más energía. Me cuesta energía mental levantarme por la mañana, a mi cuerpo cada día le cuesta más", señaló ante las cámaras.

Tras el lamento profesional, TEK dio paso a la realidad que le rodea a diario bajo la disciplina del FC Barcelona. "Es algo que también lo acepto como un reto que me propongo a diario: levantarme, ir a entrenar y darlo todo".

A Szczesny aún le queda un año más de contrato y, atendiendo a susa declaraciones, está en disposición de cumplirlo con absoluta normalidad. "Después del trabajo diario, de cada entrenamiento, a uno le queda esa sensación de poder decir ¡Ahhh, todavía lo puedo hacer!. Sin embargo, no negaré que no es fácil".

Futuro incierto

Tal y como hemos comentado, a Szczesny aún le queda un año más de contrato. Pero también es consciente que el capítulo de la portería para la temporada 2026-27 no está ni mucho menos cerrado. El área deportiva sigue pendiente del mercado, intentando agilizar salidas, como la de Ter Stegen y varios canteranos, y pendiente de posibles llegadas, como el caso de Álex Remiro.

Es necesario recordar que en el contrato de TEK se incluyó una cláusula de rescisión unilateral que podía suprimier el último año firmado con una compensación económica de alrededor de dos millones de euros.