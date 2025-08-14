La dura confesión de Deulofeu: "Veremos si algún día puedo volver a jugar, echo de menos todo"

Gerard Deulofeu, referente del Udinese pese a estar desvinculado del club, jugó por última vez en enero de 2023. Una infección de cartílago complicó la recuperación de su lesión de ligamento cruzado en la rodilla derecha y le mantiene alejado de los terrenos de juego que tanto añora, aunque todavía, dos años y medio después, mantiene viva la esperanza de volver a jugar.

"Veremos si algún día puedo volver a jugar, todavía soy joven", dijo a Sky Sports Italia antes de que comenzara la Supercopa de Europa entre PSG y Tottenham en su 'casa', en el Bluenergy Stadium de Údine. Rescindió en enero de 2025 su contrato con el club, en una decisión tomada de mutuo acuerdo. Los alargados e inexactos tiempos de recuperación eran incompatibles con la vida deportiva profesional. Pero el vínculo entre ambos sigue vigente. Deulofeu forma parte de la familia Udinese.

Amor incondicional por el Udinese

"Por suerte, ya sé que la familia Pozzo (propietaria del club) me espera. Me permiten disfrutar de la ilusión de estar junto a mis compañeros en el vestuario, en el estadio... Sin duda el futuro pasaría por Udinese. Soy una persona muy emocional y pasional. Y cuando ves que una familia te espera y te da este cariño, no veo otro lugar para celebrar el regreso", comentó.

Gerard Deulofeu, en el Udinese / Agencias

El jugador catalán, de 30 años, indiscutible en el Udinese desde su llegada en 2020, comenzó su calvario en noviembre 2022. Tuvo que ser sustituido en el minuto 25 de la primera parte del partido ante el Nápoles, en el estadio Diego Armando Maradona, tras sufrir una lesión en su rodilla que en primera instancia se valoró como un esguince. Precisamente ante el equipo por el que pudo haber fichado en verano.

Su calvario con la lesión

Desde ese momento, con el parón provocado por el Mundial de Qatar 2022, Deulofeu estuvo recuperando alejado de los terrenos de juego hasta el 22 de enero de 2023, ante el Sampdoria, en un partido en el que saltó al verde como suplente y en el que tuvo que volver a ser sustituido a los 13 minutos desde su ingreso tras un mal gesto con la rodilla en cuestión.

Después de esa recaída, tuvo que pasar por quirófano. "Desafortunadamente, después de la cirugía sufrí una infección del cartílago. Llevo dos años luchando contra algo que casi va más allá de la biología", desveló en un comunicado en enero de 2025.

Deulofeu jugando con el Udinese en el partido contra el Spezia / EFE

La meta de 'Deulo'

Su objetivo es volver a jugar. Lo echa de menos. Son más de dos años sin hacerlo. Y se prepara a base de gimnasio y entrenamientos específicos en las instalaciones del Udinese pese a haber rescindido el contrato. "Echo de menos todo. El vestuario, las entrevistas después de los partidos... Estoy bien, mejoro cada mes, pero voy lento. Todavía no me siento con confianza en el campo. Estoy preparándolo todo para intentar volver a jugar. Todo va demasiado lento. El cartílago se está curando con calma", añadió a Sky Sports Italia. Dos años y medio después de que comenzara su pesadilla, Deulofeu sueña con un regreso. Lo prepara. Mejora poco a poco. Y el Udinese le espera.