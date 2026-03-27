La dura confesión de Araujo: "Me di cuenta de que algo me estaba pasando y que tenía que pedir ayuda"

Los problemas de salud mental que obligaron a Ronald Araujo a estar alrededor de un mes alejado de los terrenos de juego ya forman parte del pasado. El central uruguayo levantó la mano y pidió ayuda profesional tras su expulsión contra el Chelsea en Stamford Bridge y se perdió siete partidos para recuperarse bien. Reapareció con la camiseta blaugrana en la Supercopa de España a principios de enero y desde entonces ha ido recuperando protagonismo, especialmente en las últimas semanas, en las que los culés han lamentado varias lesiones en defensa.

Araujo, de hecho, marcó el gol de la victoria del Barça contra el Rayo Vallecano (1-0) en el último partido del cuadro dirigido por Hansi Flick antes del parón de selecciones de marzo. El charrúa aún no puede volver a considerarse titular, pero lo importante es que ha pasado página de la depresión y la ansiedad que sufrió a finales de 2025. En una entrevista en el programa 'Universo Valdano' de 'Movistar Plus+' que saldrá a la luz el próximo lunes, el capitán blaugrana se sincera sobre lo que vivió hace unos meses.

"Sabía que había algo que no estaba bien, que no funcionaba. Porque uno se va sintiendo un poco más deprimido y después futbolísticamente no se siente como realmente puede hacer o dar como jugador. Entonces la cosa no funciona y llegas a casa con todo el estrés y no eres el mismo. Al menos no como era yo en casa, muy familiar y cariñoso con mi mujer y mis hijas. Había perdido un poquito eso, había una barrera", empieza explicando Ronald.

"Sabía que algo no estaba bien, pero intentaba seguir por inercia y también por cultura. Nosotros somos gente del campo y allí es difícil demostrar mucho los sentimientos. Te cuesta, hay esa barrera. Dices: ‘Hay algo que está pasando y necesito trabajarlo, levantar la mano y pedir ayuda’. Me costó muchísimo reconocer que necesitaba buscar ayuda de un profesional. Uno sigue, sigue y sigue, pero hubo un momento, después de la acción contra el Chelsea, que dije: ‘Ya está’. No fue esa acción específicamente, era un cúmulo de cosas, pero ese fue el momento desencadenante", añade Araujo.

El uruguayo finaliza su confesión reconociendo que su error ante el Chelsea fue "una locura". "Es evidente que tirarse allí con una amarilla era una locura. Entonces llegué al vestuario y tuve claro que me estaba pasando algo, que tenía que pedir ayuda. Hablé con mi mujer y se lo dije", sentencia.