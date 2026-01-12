La dura advertencia de Santi Cañizares a Lamine Yamal: "No puedes seguir siendo el mismo"

En los últimos meses, Lamine Yamal se ha convertido en uno de los nombres más comentados del fútbol, no solo por su talento dentro del terreno de juego, sino también por las polémicas que lo rodean fuera de él.

El delantero se ha consolidado como una de las grandes promesas del fútbol mundial. Sin embargo, con solo 18 años, la constante atención mediática, especialmente en torno a su vida privada, ha generado cierta preocupación en el FC Barcelona, que busca protegerlo para que pueda mantener su rendimiento sin que estas situaciones afecten a su juego.

Según comentó Santi Cañizares en 'El Partidazo de COPE', Lamine está viviendo uno de los momentos más complicados de su trayectoria como futbolista: "Yo creo que está en el año más difícil de su carrera porque está en el año de confirmación. Tiene que confirmar todo lo que hizo el año anterior y es muy difícil porque brilló a un nivel muy alto".

El exguardameta señaló que no se trata solo de lo deportivo, sino de todos los cambios que le acompañan en estos últimos meses, desde la gestión de contratos y acuerdos publicitarios hasta la constante atención de los medios y los eventos en los que debe participar: "Está en un año de cambio absoluto y con esa edad es, para mí, el año más difícil".

Cañizares recordó que muchos futbolistas talentosos han pasado por momentos de dificultad similares al dar este salto: "Yo he visto a grandes jugadores pasarlo muy mal en ese año donde todo es distinto, donde el cambio que ha hecho tu vida personal… porque la sociedad tampoco te permite que no cambies. No puedes seguir siendo el mismo".

Para el exfutbolista, la vida de una joven estrella ya no permite ciertas libertades que antes eran normales: "Ya no puedes ir a tomarte una cerveza a según qué sitio. Las cosas han cambiado completamente porque eres una estrella del fútbol".