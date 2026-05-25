Dumfries, en la agenda del Barça por si sale Koundé

El nombre de Dumfries vuelve a ser relacionado con el Barça. El potente carrilero diestro podría salir de forma definitiva del Inter este mismo verano y su entorno está realizando movimientos para encontrarle acomodo en un club top de Europa. Según 'FCInternews', el internacional holandés está abierto a escuchar propuestas y sus nuevos agentes se habrían reunido ya con el Liverpool y el Barça, dos equipos que mostraron interés en el pasado. Ali Barat, su nuevo representante, estuvo reunido con Deco hace tan solo unos días para informarle de su situación, pero el club blaugrana no hará movimientos por ahora a la espera de que haya salidas en la plantilla.

Según la misma información, Dumfries ya sabe que su futuro como blaugrana dependería claramente de que se diera un traspaso millonario por Jules Koundé. El Barça está abierto a escuchar ofertas por el defensa francés y está a la espera de movimientos en las próximas semanas. Varios clubs de la Premier, el Liverpool y el Chelsea entre ellos, siguen muy interesados en ficharle y en el Barça tienen claro que habrá mucho ruido este verano por Koundé y que puede pasar de todo.

La idea del Barça es cerrar cuanto antes la incorporación de Joao Cancelo llegando a un acuerdo económico con el Al Hilal. Una vez asegurado el portugués, que puede jugar por las dos bandas, el club blaugrana esperará movimientos de salida para recomponer su defensa. Y Dumfries es un jugador que gusta tanto a Deco como a Flick. Los dos son conscientes de que el equipo blaugrana mejoraría con futbolistas potentes en las bandas.

El precio de salida de Dumfries en este mercado es de 25 millones de euros. En julio se activa está cláusula, que solo estará en vigor durante un mes natural, por lo que si se desea su fichaje, ser debería cerrar en estas fechas. Ya el pasado verano, Jorge Mendes, que entonces le representaba, apretó fuerte para llevarlo al Barça, pero el club blaugrana no disponía de límite salarial por lo que se decidió descartar su incorporación. El salario de Dumfries es asumible dentro de la escala salarial blaugrana, pero solo pasaría a ser opción si hay un plan de salidas ambicioso.