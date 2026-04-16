Dugarry: "Lamine tiene un ego desmedido. No sé en que mundo vive este chico, pero no es un Balón de Oro"

Palo a Lamine Yamal. El exjugador Cristophe Dugarry lanzó un duro ataque contra la estrella blaugrana y le acusó de hablar más fuera que dentro los terrenos de juego. Según el exblaugrana, Lamine fue una de las grandes claves de la eliminación del Barça ante el Atlético en la Champions: "Si vas a hablar mucho, asegúrate de que tu equipo está cualificado para ganar. ¿En qué mundo vives chico? en el mundo real no haces nada", sentenció en 'RMC'.

Dugarry continuó atizando a Lamine describiendo lo que fue para él su partido ante el Atlético: "Marcó en el minuto 4. ¿Y luego? Demostró que no está para el Balón de oro. Dembélé seguro que hubiese marcado algún gol más. El pequeño Lamine tuvo su minuto de gloria y nada más. Obviamente tiene talento, pero está lejos de ser uno de los mejores del mundo".

El ex del Barça insistió en que el equipo blaugrana echó en falta un líder para poder pasar la eliminatoria: "No estoy nada convencido de que el Barça mereciera pasar ante el Atlético, con la actuación de Lamine Yamal. Tiene un ego desmedido".

Dugarry habitualmente se ha mostrado muy crítico con la vida de Lamine Yamal fuera de los terrenos de juego. Cree que necesita madurar para dar un paso más en su carrera y hacer del Barça un equipo triunfador indiscutible en Europa.