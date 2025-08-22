Duelo de porterazos: Joan Garcia y Pablo Campos, los que más paran

El RCD Espanyol, en Primera División, y el Cartagena, en la categoría de plata, tuvieron una campaña pasada muy complicada. A los blanquiazules les salvó principalmente Joan García, mientras que Pablo Cuñat Campos no pudo evitar la caída a los infiernos del equipo cartagenero... a pesar de ser protagonista con sus espectaculares intervenciones. Dos porteros de presente y futuro, de 24 y 23 años, respectivamente, que este sábado (21.30 horas) se ven las caras en el Levante-Barça del Ciutat de Valencia.

La tremenda actuación de Joan García en el Gamper / FC BARCELONA

146 a 151 paradas

Joan Garcia fue el portero que más paradas sumó en LaLiga EA Sports 2024/2025, con un total de 146 en los 38 partidos que disputó con el conjunto blanquiazul (todos), lo que ofreció una espectacular media de 3,8 por encuentro. Y Pablo Campos fue el meta que más atajó en LaLIga Hypermotion 2024/2025, se fue a las 151 en 35 encuentros, lo que elevó el promedio a 4,3 paradas por partido.

Cifras muy altas que denotan el gran protagonismo de los dos guardametas y sus cualidades. Joan Garcia y Pablo Campos son porteros muy ágiles y de grandes reflejos. Cualidades que comparten y que pondrán a prueba este sábado.

Joan Garcia en su debut en la Liga contra el Mallorca / CATI CLADERA / EFE

Porque, aunque seguramente a Joan le llegarán menos que a Pablo, el histórico en el Ciutat de València promete emociones fuertes, pues el Levante le ha marcado 9 goles al Barça en los 4 últimos precedentes (Liga y Copa del Rey) en feudo granota.

Joan tendrá que hacer uso de las principales características por la que se le fichó, abonando al RCD Espanyol su cláusula de rescisión: el buen juego con los pies y su capacidad de aguantar al delantero rival en el uno contra uno.

El de Sallent ya dio muestras de su potencial en el estreno liguero del Barça en Mallorca, donde fue uno de los más destacados del conjunto entrenado por Hansi Flick. Sumó 4 paradas ante Muriqi y compañía.

Morales y Pablo Campos con el Levante / X

La ilusión de Pablo Campos

Por su parte, Pablo Cuñat Campos se ha ganado por fin el derecho de defender la portería del Levante UD después de que el valenciano haya tenido que pasar por cesiones en la SD Amorebieta y el Cartagena hasta el punto de que el del sábado será su primera vez en partido oficial ante la afición levantinista. Ya fue el titular en el debut liguero del Levante en Mendizorroza y cuenta con la plena confianza de su entrenador, Julián Calero.

Sin duda, un partido muy especial para el valenciano, que tratará de frenar a los Lamine Yamal, Raphinha y compañía. Artillería la que le espera, en un examen tan exigente como ilusionante pero el internacional sub-21.