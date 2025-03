"¿Mi duelo con Lamine? No sé si jugará él, o si jugaré yo..."

Álvaro Carreras fue uno de los protagonistas de la previa del Benfica-Barça de los octavos de final de la Champions 2024/25. El lateral izquierdo del conjunto lisboeta, uno de los destacados de su equipo en el choque de la Liguilla previa, aseguró que "vamos a salir como siempre, a buscar la victoria" y auguró "una gran victoria para nosotros". Pero, lógicamente, también tuvo que comentar sobre el posible interés del Barça y por su duelo sobre el césped con lamine Yamal.

El jugador del Benfica tiró del buen humor cuando le preguntaron por su esperado duelo con Lamine Yamal. "No sé si jugará o no, pero estoy muy centrado. Tampoco sé si jugaré (risas). Estoy muy centrado en mi papel. Primero, defender; y luego, atacar. Ya sabéis que me gusta mucho atacar, pero siempre hay que proteger la posición. No lo sé. Ya veremos".

"El Barça no solo es Lamine"

Lógicamente, le insistieron por el delantero de Rocafonda y preguntaron al lateral gallego si las opciones del Benfica pasan por anular a Yamal. "Sabemos que el Barcelona tiene grandes jugadores, que cualquiera puede crear peligro, pero todos son importantes. Lamine Yamal está haciendo una buena temporada, pero tenemos que mirar al Barcelona en su conjunto", advirtió.

Su nombre se ha asociado al del Barça como posible refuerzo de futuro, pero Carreras evitó entrar en futuribles de mercado: "Trabajo para mí, pero sobre todo para el equipo. Estoy totalmente centrado en el Benfica, en hacer una buena temporada. El resto vendrá de forma natural..."

Ya en una clave más general del encuentro, Álvaro Carreras inistió en que "estamos totalmente concentrados en el partido de mañana. Será un partido bonito pero complicado. Estamos concentrados en ganar". Lejos de pensar en lo que puede hacer el Barça, Carreras explicó que el objetivo es cumplir las órdenes de Bruno Lage y ser fieles a su estilo de juego ofensivo. Ante la opción de jugar con defensa de tres, explicó: "Yo hago lo que me piden. Todos estamos centrados en conseguir la victoria mañana e ir a Barcelona a ganar también".