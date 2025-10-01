El duelo de los Balones de Oro...con un caso inexplicable

El partido que se vivirá esta noche en Montjuïc son palabras mayores. Dos titanes del fútbol mundial, frente a frente. Los dos equipos que mejor fútbol practicaron la temporada pasada, dos escuadras con un sello de identidad, con dos líderes fuertes en los banquillos. Y con un elenco de estrellas brutal. Solo hay que echar un vistazo a la lista del Balón de Oro. Ousmane Dembélé, Lamine Yamal y Vitinha. Lamentablemente, el ganador no podrá estar en el Estadi Olímpic por lesión.

Pero sí un astro de Rocafonda que el otro día ya hizo las delicias de la gente cuando entró en la segunda mitad ante la Real. Lo puso todo patas arriba. Veremos si puede saltar al verde el tercero, Vitinha, que se marchó tocado el otro día frente al Auxerre.

OBJETO DE PROFUNDO DEBATE

Otro que iluminará al cuadro de Flick desde el terreno de juego será una figura de la que se ha hablado mucho en la ‘resaca’ del Balón de Oro. Pedri González acabó undécimo en el certamen que organiza la revista ‘France Football’. Ante el estupor no solo del barcelonismo, sino de gran parte del fútbol mundial, el tinerfeño ni siquiera entró en el TOP-10 después de un curso sencillamente brutal.

Pedri, en la sala de prensa de la Ciutat Esportiva para la previa del Barça-PSG / VALENTÍ ENRICH

Mbappé, Salah, Hakimi, ‘Kvara’, Cole Palmer o Nuno Mendes terminaron por delante del canario. Una decisión que, como decíamos, ha sido objeto de discusiones y ‘elucubraciones’ estos días, desde las barras del bar a exjugadores y altas instancias del fútbol. De hecho, la propia Aitana, que ganó su tercer Balón de Oro seguido, alzó la voz cuando habló tras la ceremonia: “El Balón de Oro fue para Dembélé, y es un gran jugador. También estaban Raphinha y Lamine, que también son grandes jugadores. Pero tenemos que hablar más de Pedri”.

CANALIZADORES DE TODO

Sin duda, el futbolista formado en la UD Las Palmas es uno de los que se espera que esté en los debates sobre el Balón de Oro en futuras ocasiones. Su fútbol y el de Vitinha el curso pasado fue determinante para PSG y Barça. Catalizadores, canalizadores y transportadores del balón flotando sobre el campo. Pedri lo ve todo antes que el resto, juega con la cintura y con la mente. Sobre el césped de Montjuïc habrá una retahíla de estrellas que, seguramente, veremos copando los TOP-10 de los premios individuales y colectivos. Incluido el mago de Tegueste.