Las dudas de Hansi Flick para el once del Sánchez Pizjuán

El mejor Sevilla hace años que se ha diluido en medio de una grave crisis institucional que ha acabado afectando al verde con una plantilla notablemente debilitada respecto a temporadas anteriores. Sin embargo, el Sánchez Pizjuán siempre ruge y arropa a sus jugadores para que ofrezcan como mínimo una versión de equipo luchador.

Hansi Flick lo advirtió en la previa del choque. No será fácil porque el Sevilla saldrá a morder y, por ello, presentará un once con futbolistas habituados a este tipo de ambientes hostiles. Las bajas lo condicionan en todas las líneas, menos en la defensa, donde los cuatro centrales están en plena disposición.

Todo apunta a que Ronald Araujo será titular después de no tener ni un minuto frente al PSG y la necesidad de impregnar de gasolina al equipo. Su fuerza desde atrás y poderío en el juego aéreo puede ayudar mucho frente a un rival que puede decantarse por un fútbol directo. Su acompañante es una incógnita. Eric Garcia está pletórico, aunque acabó con rampas en la Champions League, Pau Cubarsí es una garantía, mientras que Andreas Christensen siempre ha cumplido cuando se ha requerido de sus servicios.

Christensen siempre ha cumplido con la papeleta cuando ha tenido minutos / Dani Barbeito

En el lateral derecho estará Koundé, mientras que en el izquierdo aún parece pronto que Balde sea titular, aunque puede volver a tener minutos durante el partido sustituyendo a Gerard Martín.

Pólvora arriba

Pese a las bajas trascendentes de Lamine Yamal y Raphinha, el Barça tiene este año suficiente pólvora para sustituirles con Rashford, Lewandowski y Ferran Torrres. La incógnita es la situación de Rashford y Ferran Torres en la izquierda o la derecha. También existe la alternativa del joven Roony, si bien se le ha visto muy verde en los duelos que ha disputado y el Pizjuán no parece el mejor escenario para su presencia.

Donde no existe debate alguno es en el centro del campo. Pedri y Frenkie de Jong comandarán las operaciones. Son dos futbolistas resistentes y, pese al esfuerzo frente al PSG, Flick no puede permitirse el lujo de rotarles, aunque tiene a Casadó y Bernal en la reserva. En la media punta, Dani Olmo se ha quedado sin competencia por las ausencias de los lesionados Gavi y Fermín. El egarense está llamado a marcar las diferencias.