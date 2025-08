Dudas y certezas en los nuevos dorsales del Barça

En las últimas semanas, el Barça ha trabajado de forma incansable para lograr en ansiado objetivo de regresar a la regla 1:1. Después de las diferentes salidas ya efectuadas, el nuevo acuerdo de patrocinio con la R. D. del Congo y el inminente —según el club— visto bueno del auditor a la operación de la cesión de la explotación de los 475 asientos VIP del Spotify Camp Nou por valor de 100 millones de euros, la entidad azulgrana espera volver a operar sin estar intervenido por LaLiga.

Una vez resuelto este problema y el club catalán tenga capacidad para inscribir a sus nuevos fichajes a los jugadores del filial que subirán de forma definitiva al primer equipo, llegará el turno de anunciar los dorsales que los integrantes del cuadro de Hansi Flick lucirán en la temporada 2025/26. En este sentido, hay varias certezas y algunas incógnitas.

El nuevo '10' del Barça

El movimiento de mayor envergadura en los dorsales del FC Barcelona se produjo después de que Lamine Yamal heredase el mítico número '10' culer, que un día portaron Maradona, Romario, Ronaldinho o Messi. El de Rocafonda aprovechó la marcha de Ansu Fati para hacerse con dicho dorsal, lo que provocó un gran impacto mediático y comercial, pues su nueva camiseta se ha convertido en todo un éxito de ventas.

La camiseta nueva camiseta del Barça con 'Lamine Yamal' en la espalda luce en la Barça Botiga del Camp Nou. / Dani Barbeito / SPORT

La otra certeza es que la nueva incorporación en la delantera, Marcus Rashford, llevará en '14' en la espalda, tal y como ha hecho en Asia. Días antes de su llegada a Barcelona se especuló sobre que tomaría el dorsal '19' que dejaba libre Lamine Yamal, puesto que ya lo lució en sus primeras temporadas en el Manchester United. Sin embargo, el inglés se decantó por el '14' que popularizó Cruyff en el mundo del fútbol, aunque nunca lo portó durante su estancia en la Ciudad Condal.

Las dudas de los nuevos integrantes

Joan Garcia, el otro gran fichaje del Barça, no obstante, se encuentra en una situación de más incertidumbre en cuanto a su dorsal. Durante la gira asiática, en ausencia de Ter Stegen, el de Sallent ha usado el '1'. Salvo giro inesperado, el alemán no saldrá del conjunto azulgrana este verano después de su nueva lesión, por lo que el ex del Espanyol deberá adoptar otro dorsal. Por ahora, de los más habituales para los guardametas, está disponible el '12', aunque una eventual salida de Iñaki Peña dejar libre el '13'.

Joan Garcia durante el entreno en Paju / FC BARCELONA

Más allá de registrar a Rashford y Joan Garcia, el club también tiene previsto hacerlo con Szczesny, que firmó un nuevo contrato y ya tiene asignado el '25', y Gerard Martín y Marc Bernal que pasarán a ser futbolistas con ficha del primer equipo. Por su parte, Bardghji aún no tiene asegurado su dorsal. A priori, partirá con ficha del segundo, pero si hay margen salarial una vez se hayan llevado a cabo las otras inscripciones prioritarias, el club podría registrar al extremo sueco. Si se diese el caso, portaría el '19' como ha hecho en sus primeros partidos como azulgrana.

Así pues, a la espera de posibles salidas, quedarían libres los dorsales '12', '18' y '22'. Lo más plausible es que el exjugador del Cornellá tome el '18', que ya llevó Jordi Alba durante su etapa en el Barça, uno de su mayores ídolos. Por otro lado, Marc Bernal, que firmó su última renovación con la condición de ser jugador del primer equipo también deberá elegir nuevo dorsal.

Gerard Martín ante el Daegu FC / Valenti Enrich

El anuncio

Así las cosas, el club espera tener a todos los jugadores inscritos en LaLiga en los próximos días, incluso antes del Trofeu Joan Gamper del próximo domingo 10 de agosto. Lo más lógico sería que el Barça anunciase los nuevos dorsales antes de dicha fecha, ya que será entonces cuando se lleve a cabo la tradicional presentación de los jugadores ante la afición en orden según sus números.

En todo caso, cabe recordar que el año pasado el club no comunicó los dorsales definitivos hasta el 3 de septiembre, una vez finalizó el mercado de fichajes de verano. Aun así, ya se había anunciado que Dani Olmo luciría el '20' y Pau Víctor el '18'.