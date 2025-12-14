Las dudas del Barça con Vlahovic

Se acerca el momento decisivo para decantarse por el delantero que acompañará a Ferran Torres en el Barcelona la próxima temporada. El valenciano se está consolidando como una alternativa seria y sus cifras goleadoras, en promedio por minutos, están a la altura de grandes delanteros centro europeos y no desentonan. El dilema sobre la continuidad de Lewandowski es claro: su rendimiento ha bajado y sus opciones de seguir se van diluyendo día a día.

El Barcelona está sondeando sustitutos y Dušan Vlahović, delantero centro serbio de tan solo 25 años de la Juventus de Turín, con contrato hasta el 30 de junio de 2026, fue ofrecido desde Italia. Su elevado salario, de 12 millones de euros netos por temporada, ya era de por sí un impedimento, aunque podría quedar libre este verano. El club azulgrana realizó un seguimiento de Vlahović como alternativa para la delantera. Bojan, serbio como él, estuvo siguiendo directamente sus evoluciones, pero las expectativas no se están cumpliendo esta temporada.

Vlahović, además, ha marcado seis goles en los 17 partidos oficiales que ha disputado con los italianos esta campaña. Son cifras discretas que no avalan que el Barcelona mantenga su apuesta por él.

Conocedor de la situación, Vlahović está a punto de llegar a un acuerdo con el Milan, el club que se ha mostrado más interesado en los últimos tiempos. Un candidato menos en la lista de futuribles del Barcelona.

Una lesión inoportuna

Por si su rendimiento no fuera suficiente para hacer dudas a la dirección deportiva culé, el delantero serbio cayó lesionado durante el encuentro de Serie A frente al Cagliari hace dos semanas.Tras intentar un disparo a portería en la primera mitad, Vlahovic se desplomó con claros gestos de dolor y abandonó el campo asistido por el cuerpo médico.

Las pruebas realizadas por la entidad decretaron que el serbio tiene una "lesión de alto grado en la unión músculo-tendinosa del aductor largo izquierdo". La Juventus lo confirmó mediante un comunicado oficial, una lesión que le puede tener hasta tres meses KO.