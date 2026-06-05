Las dudas del Barça en el fichaje del 9: Julián Álvarez o Kane

El Barça quemará todas sus naves en fichar a un delantero centro para la próxima temporada. Después de la incorporación de Anthony Gordon, el cuadro blaugrana busca un 9 más puro y, en este sentido, hay dos nombres encima de la mesa: Julián Álvarez y Harry Kane.

Julián: Más joven, pero más caro

La prioridad es Julián Álvarez. Su perfil futbolístico se asemeja mucho más a lo que pretende el FC Barcelona para cubrir el hueco dejado por Robert Lewandowski. Julián es más joven, con 26 años por los 32 de Kane, y ofrece una versatilidad táctica que mezclaría muy bien con el juego del FC Barcelona.

En el Barça entienden que el argentino encajaría con este grupo de jugadores jóvenes y, especialmente, con Lamine Yamal. La intención es que el de Rocafonda cada vez vaya centrando su posición y tendría en Julián Álvarez un aliado perfecto.

Julián Álvarez, en un partido de la selección argentina / DPA vía Europa Press

En el Atlético de Madrid también ha mostrado una fortaleza física importante, más allá de la última lesión de tobillo sufrida. Julián, al estilo de Anthony Gordon, es un jugador que colaborará en la presión defensiva y a que el rival no saque el balón de manera cómoda.

A nivel deportivo no hay dudas de que Julián Álvarez es el crack que mejor mezclaría con el actual Barça. El problema llega en la negociación con el Atlético. El futbolista, internamente, ha manifestado su deseo de fichar por el conjunto barcelonista. No quiere moverse de España, donde su familia se siente más cómoda que en Inglaterra, y tampoco ven claro desplazarse a París.

Julián Álvarez Pros Juventud y futuro

Encaje ideal para Flick

Complemento perfecto para Lamine Contras Precio muy elevado

Atlético reticente a vender

Operación muy compleja

Sin embargo, la voluntad del jugador de poco servirá si el club colchonero continúa enrocado. La primera oferta de 100 millones de euros fue rechazada por Mateu Alemany, el ejecutivo encargado de las operaciones de fichajes en el Metropolitano, y el Barça podría subir hasta los 120.

La entidad barcelonista, sin embargo, no quiere entrar en una subasta alocada y alcanzar, por ejemplo, los 150 millones de euros. El futbolista tiene una cláusula de 500 millones de euros.

Mateu Alemany, en la previa del Atlético-Osasuna / Mariscal / EFE

Kane: Las cifras son su aval

En el aspecto económico, sería mucho más factible el fichaje de Harry Kane, que sería muy similar al ejecutado con Robert Lewandowski. Kane es ya un veterano futbolista y le queda un año de contrato con el Bayern de Múnich. Una oferta del Barça se podría valorar como una operación de mercado tanto para el inglés como para el Bayern de Múnich.

Su salida podría rondar los 80 millones de euros, aunque existen más dudas de que físicamente pueda ofrecer las prestaciones que Flick desea para su delantero centro. El alemán quiere a un jugador explosivo en esta posición, mientras que Kane tiene un juego más pausado, también asociativo, pero sobre todo más rematador que Julián Álvarez.

Kane, en la concentración de la selección inglesa / DPA vía Europa Press

Sus cifras son espectaculares. Ha marcado 61 goles en todas las competiciones, 36 de ellos en la Bundesliga, algo que le ha valido ganar su segunda Bota de Oro como máximo goleador europeo.

Kane también sería un líder del vestuario. Es el capitán de la selección inglesa y tiene capacidad para ayudar a comandar a un equipo como el Barça. Experiencia le sobra de su paso por el Tottenham, el Bayern y el propio combinado 'pross'.

Harry Kane Pros Coste más asumible

Garantía goleadora

Experiencia y liderazgo Contras Menor recorrido

Peor encaje en la presión

Sin intención clara de salir

También sería un excelente fichaje, pero de un rendimiento más a corto plazo y quizá con fecha de caducidad como ha pasado con Robert Lewandowski. A Kane le sería más difícil realizar una presión asfixiante a los contrarios.

Postura personal distinta

El jugador tampoco ha manifestado ni de forma interna ni externa que desee marcharse de Múnich, donde por fin ha conseguido ganar títulos y en Europa aspira a la Champions League. Lewandowski consideraba su etapa cerrada y estaba como loco por fichar por el Barça. Unas señales que Kane, por ahora no ha dado.

Joan Laporta y Deco, durante un acto del FC Barcelona / Javi Ferrándiz

En cualquier caso, será un verano largo en el que las negociaciones marcarán cual de los dos jugadores es definitivamente el elegido. El director deportivo, Deco, trabaja con la tranquilidad de haber atado ya a un punta como Anthony Gordon y contar con Ferran Torres con un año más de contrato y la perspectiva de ampliarle esta vinculación.

El Barça tiene efectivos en ataque y en la medular con poder goleador, pero un crack en la posición de 9 siempre es muy bienvenido para un equipo grande.