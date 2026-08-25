Las dudas del Arsenal con la 'operación Julián'

Julián Álvarez y el Atlético de Madrid no están por la labor de arreglar sus desavenencias. El argentino mantiene su voluntad de firmar por el FC Barcelona este verano, mientras que el club rojiblanco no lo venderá al conjunto azulgrana. En medio de este conflicto aparece el Arsenal, el único equipo que sigue en la puja. Sin embargo, las exenciones fiscales frenan la posible llegada de la 'Araña' al cuadro inglés.

El Atlético de Madrid no aceptará una oferta inferior a los 150 millones de euros, pese a los últimos desplantes de Julián Álvarez. El delantero, tras el empate en la segunda jornada contra el Villarreal, se dirigió solo a los vestuarios, mientras que sus compañeros saludaban a la afición. La parroquia rojiblanca recibió al argentino con una sonora pitada en su primer encuentro en casa después de manifestar su deseo de abandonar el club este verano.

La única intención de la 'Araña' es jugar en el FC Barcelona. Por el momento, desoye el resto de ofertas, entre las que destaca la del Arsenal. El conjunto inglés está necesitado de delanteros, después del mal año de Gyökeres y los problemas con las lesiones de Havertz. Sin embargo, los 'Gunners', igual que el resto de clubes de la Premier, no suelen hacer grandes esfuerzos económicos por futbolistas que no compiten en Inglaterra.

Los fichajes más caros de la Premier 2026 son entre clubes ingleses

Los cinco fichajes más caros de la Premier hasta el momento son entre clubes ingleses: Rogers al Chelsea por 137 millones, Anderson al City por 135, Tonali al Tottenham por 108, Mateus Fernandes al Tottenham por 99 y Bruno Guimarães al Arsenal por 87. Una tendencia que se prolonga históricamente, pues de las diez incorporaciones más valiosas, solo tres proceden del extranjero: Wirtz, Enzo y Lukaku.

Esto se debe, en parte, a las exenciones fiscales. Según 'AS', la amortización de fichajes reduce el beneficio imponible anual y, por tanto, el impuesto de sociedades (Corporation Tax). Además, se fomenta reinvertir las ganancias de mercado sin pagar impuestos inmediatos sobre la plusvalía como exención por reinversión de activos (roll-over relief).

Por otro lado, en los traspasos nacionales entre clubes británicos, el IVA del 20% aplicado a la transacción es totalmente deducible y recuperable al ser los clubes empresas comerciales. Por ello, los equipos Premier desembolsan mayores cantidades entre ellos, no así con conjuntos extranjeros.

Julián Álvarez pasó una mala tarde ante el Villarreal / AFP7 vía Europa Press

Según Matteo Moretto, el Arsenal, una de las pocas vías de salida que le quedan a Julián, no está dispuesto a realizar un desembolso de tal calibre (150 millones de euros), que supondría el récord histórico en la Premier League, superando los 145 'kilos' que pagó el Liverpool por Isak el verano pasado. Asimismo, los 'Gunners' no tienen la intención de incluir a Gyökeres en el acuerdo para abaratar la operación.

Julián mantiene su deseo de jugar en el FC Barcelona, a pesar de que el Atlético sigue sin dar su brazo a torcer. El Arsenal, por si acaso, se mantiene en un segundo plano, aunque las posturas con los colchoneros están alejadas a tan solo ocho días para el cierre del mercado.