Solo una duda en el once del Barça

El Barça busca esta noche en San Siro meterse en la final de la Champions, algo que no hace desde el año 2015, cuando ganó la competición en Berlín ante la Juventus. Sería la novena final de Champions del conjunto azulgrana. Para lograrlo, Hansi Flick irá con todo tras haber dado descanso a la mayoría de sus hombres el sábado en Valladolid, aunque algunos de ellos tuvieron que salir al rescate cuando el Barça se retiró al descanso por debajo en el marcador.

Szczesny fue uno de los que descansó en el Nuevo José Zorrilla, regresando a la titularidad Marc-André Ter Stegen tras su larga lesión. El alemán no está inscrito en la Champions y el polaco volverá a la portería.

En defensa, Cubarsí e Iñigo Martínez, la pareja de centrales titular, no disputaron ni un minuto ante el Valladolid y serán de la partida en San Siro. Flick tiene dos bajas importantes, pues no puede contar con ninguno de los laterales titulares. Koundé se lesionó en el partido de ida y con Balde había riesgo de recaída tras la lesión muscular que se hizo ante el Leganés. La plaza del francés es para el polivalente Eric Garcia, mientras la principal duda está en quien ocupará la banda izquierda teniendo en cuenta que uno de los grandes peligros del Inter son las subidas al ataque de Dumfries. Gerard Martín es la opción natural, pero en el partido de ida, Flick dejó en el vestuario al descanso al catalán para desplazar a Iñigo a la izquierda y que Araujo y Cubarsí jugasen en el eje, opción que no se descarta que se pueda repetir en el Giuseppe Meazza.

El resto está bastante claro y más viendo el minutaje de muchos futbolistas ante el Valladolid. Frenkie de Jong y Pedri jugaron 45 minutos cada uno y ambos jugarán en la base de la jugada, mientras Dani Olmo ocupará la media punta tras disputar solo media hora ante el Valladolid. Fermín, que está jugando a un alto nivel en los últimos partidos, y Gavi seguro que tienen participación en la segunda mitad. Arriba, Lamine Yamal, Ferran Torres y Raphinha buscarán la portería de Sommer como hicieron en Montjuïc. En la ida, los tres marcaron. Robert Lewandowski, a diferencia de Balde, sí recibió el alta médica y viajó a Milán con sus compañeros. Flick ya explicó en rueda de prensa que el delantero polaco estará en el banquillo y podrá ayudar al equipo si las cosas se ponen mal y el Barça necesita marcar.