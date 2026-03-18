La duda de Hansi Flick con la alineación del FC Barcelona ante el Newcastle United: Lewandowski o Ferran Torres

Se han acabado los prolegómenos de la temporada y ahora ya todo empieza a ser un cara o cruz, sobre todo en la Champions, donde el Barça recibe al Newcastle en el Camp Nou (18:45) tras el empate de la ida en el St. James’ Park (1-1). Solo vale ganar para estar en cuartos y seguir vivos en Europa, el sueño escurridizo de los blaugrana desde 2015, hace ya once años, demasiado tiempo.

Candidatos al ‘9’

Hansi Flick habló ayer en la previa y dio alguna pista sobre el once que presentará, aunque una sigue siendo la gran duda que recorre prácticamente toda la temporada y ante la que es urgente encontrar respuesta inmediata: ¿quién ocupará la posición de delantero centro? Ferran Torres y Lewandowski atraviesan un momento de forma complicado porque no acaban de ver puerta con regularidad. De hecho, el de Foios marcó por última vez el 31 de enero ante el Elche (en Champions suma dos tantos, ante PSG y Brujas), mientras que Robert lo hace algo más, pero sin la asiduidad que suele exhibir. Ambos son las apuestas más probables, aunque también suena Dani Olmo como falso ‘9’, posición que ha ocupado en contadas ocasiones, pero que conoce a la perfección. El de Terrassa, además, jugó un partidazo ante el Sevilla. Flick tiene la última palabra.

Cartas marcadas

En el resto de las demarcaciones no se esperan sorpresas. Las bajas por lesión de Koundé, Balde y Christensen delimitan las alternativas en defensa, donde el regreso de Èric, tras dos partidos ausente, se prevé en el lateral derecho, acompañado por Cubarsí y Gerard Martín en el eje y Cancelo en banda izquierda.

Lamine Yamal, en la Ciutat Esportiva / SPORT

Lo mismo ocurre en el mediocentro, posición que ocupará Bernal como sustituto natural de De Jong. Pedri, insustituible, y Fermín López, salvo que Dani Olmo le compita la titularidad si no juega arriba, tienen muchos números para salir de inicio.

En ataque, y más allá del delantero centro, las cartas están marcadas y las bandas estarán ocupadas por dos titularísimos que, además, llegan en un muy buen momento. Lamine Yamal ejercerá de extremo derecho y Raphinha, que llega de firmar un ‘hat-trick’ ante el Sevilla, no tienen oposición en el esquema de Hansi Flick, que irá con todo ante el Newcastle.