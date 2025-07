"¿Dro? Otra vez, la Masia ha hecho un trabajo fantástico"

Pedro Fernández Sarmiento es el nombre propio de la gira en tierras asiática. A sus 17 años, Dro está dejando con la boca abierta al staff técnico y a sus propios compañeros. Ya mostró una pincelada de su juego ante el Vissel Kobel, con gol incluido, y Hansi Flick confirmó que está encandilado con su juego.

Hansi explicó en la rueda de prensa previa al partido ante el FC Seoul que "ya entrenó con nosotros al final de la pasada temporada y por eso está aquí. Es un gran talento y otra vez La Masia hizo un trabajo fantástico".

El entrenador barcelonista añadió que le había gustado "no solo por el gol, sino también por cómo se relaciona con el balón. Tiene que mejorar, claro, en el centro del campo tenemos mucha calidad y no es fácil jugar ahí, no solo para él, también para el resto. Pero estoy agradecido de que tengamos tantos jugadores de calidad para esta zona".

Dro es un futbolista de la generación del 2008, un año menor a la del 2007 de Lamine Yamal o Pau Cubarsí, y está derribando la puerta. Tiene desparpajo y mucha inteligencia táctica. Su carácter ha encajado con el vestuario por la responsabilidad que está demostrando a su corta edad.

Flick confía en Dro / FCB

Además, es un futbolista que puede actuar tanto de interior derecho o de extremo izquierdo entrando a pierna cambiado. Una versatilidad que puede ser muy útil de cara al futuro.

Los límites de Dro están por descubrir, pero sí algo ha quedado demostrado es que a Hansi Flick no le temblará el pulso si debe hacerlo jugar, como el año pasado, se la jugó con Marc Bernal o dio continuidad al resto de talentos de La Masia que ya se estaban consolidando.

Todo parece indicar que tendrá continuidad en la dinámica del primer equipo al volver de la gira y podría disfrutar de minutos en el Trofeu Joan Gamper del 10 de agosto ante el Como.

A partir de entonces ya se deberá decidir si entra en las convocatorias de Flick o la dirección técnica estima que es más oportuno que juegue con regularidad en el Barça Atlètic de Juliano Belletti.