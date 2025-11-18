Dro, el único 'superviviente'

Pedro Fernández Sarmiento, conocido por todos como Dro, mantiene la confianza plena de Hansi Flick desde que el técnico alemán quedara encandilado del centrocampista gallego ya en la pretemporada. No fue el único futbolista procedente del filial azulgrana que se ganó el derecho de estar en dinámica del primer equipo, pero sí el que, por unos motivos o por otros, ha conseguido permanecer.

DAVID BERNABEU

Lo confirmó el entrenador del Barça Atlètic, Juliano Belletti, tras la derrota en el derbi de filiales del pasado domingo contra el Espanyol B (1-0): "Por lo que tengo entendido, Dro seguirá en el primer equipo". De hecho, como explicamos en SPORT, la hora de juego que disputó en feudo blanquiazul (fue sustituido en el minuto 62 por Sama Nomoko) estuvo pactada entre los staffs técnicos de ambos equipos, para que Dro no perdiera de esta manera la forma competitiva y para que pudiera reforzar al equipo filial aprovechando el parón de la fecha FIFA.

Los casos de Jofre, Toni y Xavi Espart

De los canteranos procedentes del Barça Atlètic y del Juvenil que arrancaron la pretemporada con Hansi Flick, los que pasaron el 'corte' (sin contar a los porteros) fueron Jofre Torrents, Dro y Toni Fernández. Más adelante, el técnico alemán comenzó a contar para los entrenamientos, y después en las convocatorias, con Xavi Espar.

Dro, Toni y Guille han vuelto a trabajar a las órdenes de Flick / FC BARCELONA

Guille Fernández fue convocado al debut liguero en Mallorca, pero ya no ha vuelto a entrar en ninguna lista de convocados. También fue citado en dos partidos consecutivos (Girona en LaLiga y Olympiacos en la Champions) Juan Hernández. Ni el de la Zona Franca ni el turolense tuvieron minutos.

Sí han tenido la oportunidad de jugar Jofre Torrents, Toni Fernández y el propio Dro. El lateral zurdo debutó en Son Moix y volvió a tener minutos en la goleada 6-0 al Valencia en el Estadi Johan Cruyff, pero regresó al Barça Atlètic cuando Balde se recuperó de una lesión muscular, aunque ha seguido entrando en alguna convocatoria, como la del clásico. Jofre ha jugado en 6 de los últimos 7 partidos del filial azulgrana.

Toni, Guille, Jofre y Dro han cautivado a Flick durante la gira / FC BARCELONA / SPO

Toni Fernández ya había debutado la pasada campaña en Barbastro, pero fue en el derbi catalán contra el Girona del 18 de octubre cuando cumplió el sueño de estrenarse en Primera División, y como titular. La recuperación de Robert Lewandowski ha motivado también su regreso al filial azulgrana, donde ya suma tres partidos consecutivos y no es convocado por Flick desde el clásico del Bernabéu.

Quien había entrado en plena dinámica del primer equipo era Xavi Espar, que había acumulado seis citaciones consecutivas con Hansi Flick, aunque sin tener minutos antes de lesionarse de la rodilla derecha por dos meses en un entrenamiento con la Rojita sub-19.

Así que solo queda Dro, un futbolista que que ha pasado prácticamente del Juvenil B al primer equipo. La temporada pasada tuvo apariciones en el Juvenil A de Juliano Belletti, pero su equipo fue el 'B'. Y en la actual, su equipo sería el Barça Atlètic, pero solo ha sumado dos apariciones con el filial porque su dinámica es la del primer equipo.