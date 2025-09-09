Dro, Toni y Guille vuelven al primer equipo

Mucho se ha hablado durante la pretemporada sobre el 'overbooking' en el centro del campo del primer equipo pero contra el Valencia Hansi Flick contará con bajas importantes en esta zona. De Jong y Gavi difícilmente entrarán en la convocatoria para esta cuarta jornada del campeonato y aunque Marc Bernal podría regresar la vuelta del centrocampista de Berga será muy progresiva.

Con este panorama pueden ganar peso en la idea de Flick los jóvenes Dro, Toni Fernández y Guille. Los tres han contado para el entrenador alemán des del inicio de la pretemporada y aunque ninguno ha disputado minutos en estas tres primeras jornadas Hansi los tiene en cuenta.

En los amistosos de la pretemporada Dro y Toni lucieron su fútbol técnico y con chispa mientras que Guille gozó de menos minutos pero también gustó al cuerpo técnico por su versatilidad y capacidad para abarcar mucho campo y llegar al área rival.

En el partido del domingo ante el Porreres Dro mostró un nivel superlativo entendiendo el juego de maravilla mientras que Toni se echó el equipo a sus espaldas. Guille no estuvo tan brillante pero cumplió con sus obligaciones.

En el entrenamiento de hoy los tres se han ejercitado a las órdenes de Hansi Flick y todo apunta a que entrarán en la convocatoria para el partido del domingo (21h) contra el Valencia. Casadó, Bernal, Pedri, Olmo y Fermín son a día de hoy los centrocampistas del primer equipo disponibles pero teniendo en cuenta que Bernal todavía no ha disputado ni un minuto esta temporada Flick necesita alternativas para la zona medular.

Flick y Dro tienen buena sintonía / Valentí Enrich

El entrenador blaugrana ha podido contar hoy con los internacionales españoles que ya han regresado de su selección tras los partidos en Bulgaria y Turquía.

Flick vuelve a contar con la presencia de Cubarsí, Pedri, Fermín, Olmo, Ferran y Lamine Yamal.

Respecto a los tres aspirantes a futbolistas del primer equipo gusta mucho en el cuerpo técnico las soluciones tácticas que los tres pueden ofrecer. Toni puede jugar de mediapunta, extremo derecho o extremo izquierdo y en un futuro podría ser un aspirante a jugar de falso '9'. En el esquema de Flick Dro podría ejercer de mediapunta, extremo izquierdo y de interior mientras que Guille podría jugar en las tres plazas del centro del campo y arriba como extremo izquierdo y falso '9'. Los tres son todavía juveniles de segundo año pero su talento, polivalencia y carácter tienen encandilado a Flick.

¿Podrían debutar en liga este domingo? No lo descarten.