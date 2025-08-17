Dro, Toni y compañía ¿destino Brasil?

Puede pasar casi desapercibido, pues encima coincide, en día y hora (lamentable) con el partido del primer equipo del Barça en el feudo del Levante, pero el próximo sábado, en el mítico Maracaná, un combinado sub-20 azulgrana (con jugadores del Barça Atlètic y del Juvenil A) se jugará un título intercontinental que sería nuevo para las vitrinas del club.

Si el Barça quisiera, podría confeccionar un equipo de campanillas, la admiración del mundo futbolístico. Basta recordar que cracks mundiales como Lamine o Cubarsí apenas han cumplido la mayoría de edad. O que Bardghji tiene 19 años...

FC Barcelona

Pero sí hay otros futbolistas cuya presencia en Brasil se ha llegado a plantear. Talentos como Dro, Jofre Torrents, los primos Toni y Guille Fernández pertenecen al filial, aunque todavía no se han ejercitado esta pretemporada ni un solo día con los de Juliano Belletti y los cuatro estuvieron en Mallorca con Hansi Flick.

Su presencia, sin duda, daría mucha fuerza y posibilidades para la conquista de la Copa Intercontinental ante el sub-20 del Flamengo, un trofeo muy atractivo. Pero todavía hay jugadores del primer equipo no inscritos y son seis días de estadía para los que viajarán. Muy difícil. En todo caso, este lunes se dará la lista.