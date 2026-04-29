Dro no sirve para la Champions: Luis Enrique le deja sin oportunidades en el PSG

La Champions no es para Dro. El exjugador blaugrana que decidió abandonar el club en el mes de enero activando su cláusula de rescisión para probar fortuna en el PSG no está contando nada en el equipo parisino en la competición europea. El entrenador del PSG, Luis Enrique, le ha ido dando minutos en la Ligue1, pero entiende que el centrocampista español aún no está preparado para duelos de máxima potencia y nivel en el fútbol continental. Curiosamente, Dro ha jugado más minutos en esta Champions con el Barça -59 en total-, que con el PSG, dónde solo ha disputado cuatro minutos desde que se enfundó la camiseta del equipo francés.

Dro estuvo en el banquillo en el partido de ida de las semifinales ante el Bayern y nunca tuvo opciones de participar a pesar de estar convocado. El ritmo de partido, el físico y el ir y venir de los futbolistas aconsejaban otro tipo de futbolistas y Luis Enrique le volvió a dejar inédito. De hecho, el técnico asturiano solo realizó cuatro cambios, algunos por lesión, y ofensivamente introdujo a Barcola y Mayulu, mientras que en defensa dio entrada a Lucas Hernández y en el centro del campo apostó por Fabián Ruiz. Todo, jugadores mucho más experimentados en la Champions y con mucho más poderío físico.

La vuelta de las semifinales se juega la próxima semana y Dro tampoco va a tener opciones serias de juego, ya que no forma parte del once titular del PSG en esta competición. Luis Enrique le ha reservado para la Ligue1, dónde ha disputado un total de 8 encuentros y 4 partiendo como titular. De hecho, Luis Enrique está realizando muchas rotaciones en el campeonato nacional para dar descanso a los teóricos titulares y ha conseguido llegar con toda la plantilla a tope a finales de temporada, cuando se juegan todos los títulos.

Dro se quejaba en el Barça de que tenía pocas oportunidades, pero la realidad es que en la Champions, sí que fue titular con los blaugrana. Hansi Flick le alineó de titular en el partido ante el Olympiakos de la primera fase en el que jugó 59 minutos y con un resultado apabullante al finalizar el encuentro con victoria del Barça por seis goles a uno. Dro podría ahora ganar la Champions con el PSG, pero sin haber participado absolutamente nada.

En París hay muchas expectativas por el juego de Dro, que parece haber ido a más a medida que ha avanzado la competición. Se ha adaptado bien en el centro del campo ofensivo del PSG, pero la competencia es muy dura y habrá que ver si puede asentarse o no en el futuro para tener minutos. Lo que queda claro es que, hoy por hoy, Luis Enrique no cuenta con él en los partidos importantes y menos en la Champions, dónde el físico cuenta con un papel muy importante.