Dro saca pecho ante su primera titularidad en el PSG con palo al Barça

Dro Fernández jugó su primer partido de titular en el PSG apenas unas semanas después de haber fichado de forma sorpresiva en París tras salir del Barça. El centrocampista jugó a muy buen nivel ante el Metz y salió satisfecho de una victoria importante y lanzó un claro mensaje para reafirmar su apuesta de salir del Barça para irse hacia París.

Dro aseguró que había llegado al PSG para seguir progresando y que lo está haciendo: "Personalmente, me sentí bien, estoy progresando poco a poco. Vine aquí a jugar, a tener minutos y a coger ritmo. Estoy muy contento con la victoria del equipo", comentó.

El centrocampista consideraba que en el Barça su posición estaba más que cubierta y que, a pesar de haber tenido minutos, no iba a ser protagonista en el equipo. Es por ello que tomó la decisión de irse tras conocer el proyecto deportivo que le presentaba el PSG con Luis Enrique al frente.

Dro, ya totalmente integrado, señaló que tampoco se había equivocado al elegir la liga francesa: "Sinceramente, esperaba un nivel inferior. Estoy muy sorprendido por la liga. En cada partido, los rivales son fuertes y duros. Tengo que seguir trabajando para triunfar", comentó tras finalizar el encuentro.

El PSG tiene numerosas bajas por lesión en todas las posiciones del campo, lo que ha facilitado que Dro pueda acceder a su primera titularidad. Es cierto que Luis Enrique confía mucho en él, pero lo va a tener complicado para hacerse hueco en un PSG con una plantilla de altísimo nivel y jugadores ya con un rendimiento internacional probado.