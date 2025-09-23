Dro se postula para Oviedo

Pedro Fernández 'Dro' fue una de las apuestas de Hansi Flick en la pretemporada. El centrocampista gallego de 17 años respondió a la confianza del técnico alemán brillando en la gira asiática y este le mantuvo en dinámica de primer equipo. De hecho, entró en la convocatoria de los tres primeros partidos de LaLiga antes del parón. No obstante, el jugador se había ausentado de los entrenamientos de los últimos días.

Fue el pasado 7 de septiembre en el partido del Barça Atlètic contra el Porreres cuando Dro sufrió un pisotón en el pie que le ocasionó molestias. Ello comportó que se perdiese los choques del equipo de Flick ante Valencia, Newcastle y Getafe, y los del filial azulgrana contra el Andratx y el Castellón B. Ahora, el futbolista de Val Miñor ya ha superado estos dolores y está recuperado.

En la mañana de este martes, el gallego se reincorporó al primer equipo y completó el entrenamiento junto al resto del grupo. Junto a Balde, Dro recibió por parte de sus compañeros el tradicional pasillo de collejas, señal de buena noticia. Así pues, el canterano tiene muchas opciones de entrar en la convocatoria para el encuentro de la jornada intersemanal de este jueves ante el Oviedo.

Talento y polivalencia al servicio de Flick

Su vuelta supondría un alivio para Hansi Flick, que recuperaría a un efectivo en la mediapunta, una posición que se ha visto minada en las últimas semanas. Las lesiones de Gavi y Fermín López, que estarán tres y entre cinco y seis semanas de baja respectivamente, provocan que Dro pueda tener su oportunidad en el primer equipo y que pueda debutar en partido oficial. Esta podría ser la prueba de fuego para el gallego como antes lo ha fue también para otros jugadores de La Masia como Gavi o Balde.

Además, Pedro también puede actuar en banda izquierda, donde el Barcelona tampoco va sobrado dada la lesión de Lamine Yamal, que todavía no estará disponible. Ello ha obligado al preparado alemán a mover a Raphinha de posición y a apostar por Rashford, cosa que le ha dado resultado sin comprometer la capacidad goleadora del equipo. Aun así, la polivalencia del canterano azulgrana hará que Flick tenga un recurso extra.