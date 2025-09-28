Dro, el noveno canterano que debuta a las órdenes de Flick

El Barça está malacostumbrando al mundo del fútbol logrando algo insólito: hacer que cada año debute y despunte un canterano. Pedro Fernández 'Dro', de apenas 17 años, ha debutado en partido oficial con el Barça esta tarde cuajando una buena actuación y sorprendiendo a todos los presentes en Montjuïc.

De padre gallego y madre filipina, Dro sorprendió mucho en la gira asiática de esta temporada y llamó la atención de Hansi Flick y su cuerpo técnico en los entrenamientos. El centrocampista debía disputar toda la temporada en el filial, pero su progresión ha sido tal que el técnico alemán lo está convocando cada semana para tenerlo a sus órdenes. De hecho, se podría decir que 'Dro' prácticamente ha pasado del Juvenil B al primer equipo, ya que apenas jugó un partido con el Barça Atlètic y siete en la Youth League, con dos goles.

Hoy nadie esperaba verlo en el once y fue titular. La decisión sorprendió a todos menos a él, que respondió con una calma y personalidad impropias de un jugador que está en edad de juvenil. Desde el inicio del partido se ofreció, pidió la pelota y jugó a uno o dos toques, dando mucho ritmo al encuentro, justo lo que le pedía el técnico alemán. En el vestuario ya hablaban maravillas de él y hoy se ha entendido por qué. Además, tuvo la gran ayuda de Frenkie y Pedri. A su lado todo parece más fácil.

El centrocampista se retiró en la media parte para dejar su sitio a Dani Olmo, convirtiéndose en el enésimo canterano azulgrana que sube con fuerza pidiendo paso.

El noveno en debutar

Mucho se especuló el año pasado con que Hansi Flick llamaba a los chavales por necesidad, por las ausencias de los internacionales tras Eurocopa y Copa América, pero la realidad --y especialmente los datos-- relatan otra historia completamente distinta. En su primera campaña debutaron ocho canteranos y muchos más entraron en las convocatorias, aunque no llegaron a jugar. Hoy el gallego se ha convertido en el noveno en hacerlo. Antes que él se estrenaron Gerard Martín, Marc Bernal, Pau Víctor, Sergi Domínguez, Andrés Cuenca, Toni Fernández, Dani Rodríguez y Jofre Torrents.

Sin lugar a dudas, otra demostración de que el trabajo en La Masia se está ejecutando a la perfección, detectando el talento de manera precoz para identificar cuáles son los jugadores que tienen el ADN Barça para triunfar. Hoy es 'Dro' pero, ¿quién será mañana? El tiempo dirá.