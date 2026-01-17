¿Por qué Dro no aparece en la web oficial del Barça?

Dro ha optado por poner punto y final a su etapa en el Barça, tal y como explicó este viernes en exclusiva SPORT. La decisión del centrocampista no ha sentado nada bien al club, que la ha encajado con sorpresa y malestar la noticia. Fue el propio jugador quien comunicó a Hansi Flick que desea salir este mes de enero para iniciar un nuevo proyecto.

Con 18 años recién cumplidos, el canterano está dispuesto a abonar los seis millones de su cláusula de rescisión y comprar su libertad. El Barça quería atar al futbolista con un nuevo contrato una vez alcanzada la mayoría de edad, pero no ha llegado a tiempo para frenar su salida. Desde la dirección deportiva se optó por actuar con cautela a la espera de conocer el club que ha logrado convencer a Dro de abandonar la entidad blaugrana. En estos momentos, el PSG es el mejor posicionado.

De todas formas, el cabreo de Flick con el jugador fue monumental y, en ese sentido, decidió que no se ejercitara más con la primera plantilla, consciente de que su futuro inmediato no pasa por intentar triunfar en el Barça. El alemán hizo una apuesta firme por el jugador, al que estaba dispuesto a gestionar su carrera como máximo responsable del primer equipo. La prueba es que fue uno de los canteranos que realizó la gira asiática el pasado verano.

No solo Hansi mostró su enfado, sino que el malestar fue general entre los responsables deportivos del club. El Barça se siente profundamente decepcionado porque considera que se ha portado muy bien con Dro, al que se le ha dado, pese a su juventud, un gran protagonismo. Muchos usuarios de las redes sociales y aficionados culés han considerado que este enfado es el motivo principal del hecho de que el gallego no aparezca en la página web oficial del club. La realidad, sin embargo, es que una cosa no tiene nada que ver con la otra.

Y es que, según fuentes de la entidad catalana, Dro forma parte de un grupo de canteranos que se encuentran en una especie de "vacío legal"; es uno de esos juveniles que hasta ahora han estado en dinámica del primer equipo o filial, pero sin ficha del mismo. Juan Hernández, Quim Junyent y Òscar Gistau son otros futbolistas en la misma situación. El Barça tiene la intención de regularizar todos estos casos cuando finalice el mercado de fichajes de enero. Todo apunta, sin embargo, a que Dro cambiará de aires y, por consiguiente, no 'aparecerá' en la web del club.