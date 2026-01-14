Dro, con molestias, será baja ante el Racing de Santander

Pequño contratiempo para Flick, que mañana no podrá contar con un jugador importante en este tipo de partidos. Según ha podido saber SPORT, Dro no ha entrenado en la sesión previa al partido ante el Racing de Santander y no viajará a Santander para jugar el partido de Copa del Rey. El centrocampista será baja definitiva y no estará junto a la expedición tras confirmarse que arrastra molestias físicas que le impiden competir en plenas condiciones. El cuerpo técnico ha preferido no asumir riesgos y, a falta de confirmación oficial, todo parece indicar que no entrará en la convocatoria.

La ausencia de Dro es un contratiempo importante para Flick, dado que todo apuntaba a que podía tener minutos en un partido exigente como el de mañana. De hecho, la Selección Española Sub-18 ya decidió liberar al futbolista consciente de sus molestias y, aunque se confiaba en que se recuperara a tiempo, finalmente no será así.

Ahora Dro, que permanecerá en Barcelona toda la semana, se centrará en recuperarse bien y volver cuanto antes al grupo. El objetivo es que esté disponible en las próximas semanas y pueda retomar la dinámica normal, dejando atrás unas molestias que han llegado en el peor momento posible.

Una pieza fundamental

El conjunto azulgrana lleva tiempo trabajando en la renovación de Dro. El futbolista qgoza de una valoración muy alta dentro del club por su proyección y rendimiento pues desde la pretemporada logró caer en gracia a Flick, que quedó satisfecho con su actitud y encaje en el modelo de juego. Su contrato actual está bien controlado por la entidad, pero la dirección deportiva lo considera una prioridad estratégica y ya mantiene conversaciones para asegurar su continuidad y blindar a uno de los jóvenes con mayor proyección del equipo azulgrana.