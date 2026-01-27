Dro, inscrito con el PSG y listo para debutar

Dro Fernández ya es oficialmente jugador inscrito del Paris Saint-Germain. El centrocampista gallego fue registrado este martes en la Ligue de Football Professionnel y, por tanto, podrá ser convocado por Luis Enrique para el partido de este fin de semana ante el Racing de Estrasburgo a domicilio. El futbolista se entrenó por primera vez con sus nuevos compañeros en la ciudad deportiva del club parisino y empieza así una nueva etapa con el objetivo de entrar en dinámica lo antes posible.

La voluntad del cuerpo técnico es acelerar su adaptación al grupo y al modelo de juego. Dro lucirá el dorsal 27, tal y como anunció el PSG en sus redes sociales. El lunes fue un día intenso para el canterano: pasó la revisión médica, conoció a Luis Enrique, fue anunciado de manera oficial y este martes ya se ejercitó bajo las órdenes del técnico asturiano.

Durante ese primer contacto, el entrenador y el director deportivo, Luís Campos, le dieron la bienvenida. Incluso hubo espacio para una broma que refleja la confianza depositada en el joven talento. “Aquí firmas 50 goles y 50 asistencias”, le dijo Luis Enrique entre risas, provocando una sonrisa tímida en el gallego.

Dro ha sido uno de los nombres más comentados del mercado invernal en clave Barça. Tras irrumpir en la pretemporada y debutar con el primer equipo a las órdenes de Hansi Flick, el centrocampista decidió buscar un nuevo escenario para seguir creciendo, en una operación cerrada entre PSG y Barça por una cifra cercana a los 8,2 millones de euros.

En sus primeras declaraciones como parisino, el gallego se mostró ilusionado por el paso dado y convencido del proyecto: “Es un momento de orgullo para mí y para mi familia. He venido para crecer como jugador y creo que no hay mejor sitio que este”. Un mensaje claro para arrancar una etapa que ya está en marcha