Dro encandila a Flick y el Barça le blindará

Dro no es solo un amor fugaz de verano. El gallego aterrizó en el primer equipo para quedarse. Y Hansi Flick se ha encargado de dejarlo claro a base de acciones y gestos. Sorprendió que se lo llevara a la gira sin apenas haber pasado por el Juvenil A y mucho menos por el Barça Atlètic.

Pero hubo algo que llamó la atención del técnico alemán a finales de la temporada pasada. Este jovencísimo y talentoso futbolista de 17 años irrumpió en la preparación veraniega del primer equipo azulgrana y desde entonces no la ha apenas abandonado. Se ha mantenido todos estos meses religiosamente a las órdenes del entrenador de Heidelberg.

NO DESAPARECERÁ DEL MAPA

Pasando por delante de otros jóvenes de muchísimo nivel y con más experiencia en filial que él. Encandilando a Hansi. Y no se ha quedado solo como una flor esporádica de aquel lejano mes de julio, sino que acumula ya cuatro partidos oficiales con la primera plantilla y ha debutado ya en Champions League.

Dro, Casadó y Frenkie son piezas importantes para Flick / Dani Barbeito

Contra el Elche Flick de nuevo le dio la alternativa en los minutos finales con el duelo todavía no cerrado 100% y demostrando que confía totalmente en él en contextos también de estrés. Por ahora, suma dos titularidades (Olympiacos y Real Sociedad) y ha ido convocado en todos los partidos oficiales. Innegociable para Flick.

COMO SI LLEVARA TODA LA VIDA

Además, cuando ingresa en el terreno de juego el de Nigrán se ve que disfruta, que flota. Se asocia como si hubiera estado toda la vida entendiéndose con Lamine, Fermín, Frenkie y compañía. Y ese es uno de los aspectos que le ha hecho mantenerse. La naturalidad, el dominio del espacio-tiempo. Una buena capacidad atlética y un plan específico para ir ganando musculatura que avanza, a la vista está, a buen ritmo.

DAVID BERNABEU

Hubo un punto de inflexión con el gallego. Todavía con ficha del juvenil, menor de edad y con una cláusula de rescisión muy asequible, llegaron propuestas muy suculentas a su entorno. Uno de los que se interesó fue el Manchester City. Y ofreciendo unas condiciones muy superiores a las que tiene en Barcelona.

APUESTA TOTAL DE CLUB

Eso catapultó también su salto al primer equipo y el club azulgrana se encargó de dejar claro que la apuesta por el chico es total. Y que en cuanto cumpla los 18 se le ofrecerá (ya están las negociaciones en marcha, de hecho) una prolongación de contrato a la altura del impacto que está teniendo.

Hansi Flick observa el encuentro desde su área técnica. / Europa Press

El chico está encantado con su presente en Barcelona e ilusionado con lo que está por venir. Flick lo ha 'apadrinado' y las mejoras del jugador son evidentes. La idea es que siga en dinámica de primer equipo, acumulando minutos y que vaya en momentos de la temporada también sumando ritmo competitivo en el filial si así se considera. Pilar estructural para el futuro a medio plazo del Barça.