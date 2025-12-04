Dro empezó a volar: "Es la primera vez que fue él, si gana confianza le irá muy bien"

Pedro Fernández Sarmiento, 'Dro' jugó sus mejores minutos en el primer equipo blaugrana contra el Atlético de Madrid.

Dro entró por Pedri en el minuto 73 y en un contexto muy complicado y exigente. El Barça había perdido a Olmo y tampoco podía contar en el tramo final con Raphinha ni Lamine Yamal. La reacción del prometedor mediapunta blaugrana fue sumar sus minutos más ilusionantes. Dro sacó fútbol y carácter para defender y desahogar al equipo con pases que permitían respirar con el balón.

Eric y Dro saludan a la afición / Dani Barbeito

Casadó, Christensen y el propio Dro sostuvieron el centro del campo con el liderazgo de un Eric magistral. Entre todos lograron oponer resistencia a un Atlético que no tenía nada que perder y debía arriesgar para intentar rascar algo del Spotify Camp Nou. Dro empezó de mediapunta y acabó como extremo derecho.

¿Qué cambió para que Dro empezara a mostrar su talento? ¿Es el gallego un jugador que puede brillar en este Barça?

Paso a paso

Lo primero que hay que explicar es que Dro es un juvenil de segundo año que está viviendo un sueño. Sus compañeros de generación del 2008 juegan en el Juvenil B, Juvenil a o Barça Atlètic y él está integrado en la dinámica del primer equipo.

Hace cuatro veranos dejó su Nigrán natal para residir en La Masia y esta temporada comparte vestuario con jugadores como Lewandowski, Pedri, Lamine o Raphinha.

El gallego es un chaval tímido al que le cuesta soltarse pero guando gana confianza es capaz de expresar todo el fútbol que lleva dentro.

Dro observa como se marcha Olmo lesionado / Dani Barbeito

Hansi Flick sorprendió a todos convocándolo para la pretemporada y a partir de allí no lo ha soltado. Bojan Krkic y Arnau Blanco lo conocen de maravilla y este aval futbolístico le ha permitido ganarse la confianza del técnico alemán en los entrenamientos.

Hasta el partido contra el Atlético de Madrid Dro había gozado de cuatro partidos y 131 minutos. Sus actuaciones habían pasado con más discreción que brillo. Dro buscó entrar poco a poco sin equivocarse. Hasta que contra el Atlético todo cambió....

Un cambio de chip

En el Barça no se sorprenden de los minutos positivos que Dro exhibió ante el equipo de Diego Simeone. El club blaugrana lo fichó del Val Miñor con excelentes informes y su progresión en la cantera ha sido fantástica.

Sus actuaciones con el Cadete B, Cadete A, Juvenil B y Juvenil A así lo confirman. En el vestuario del primer equipo valoraran su humildad, sencillez y el respeto que transmite. Pedri ya afirmó recientemente que valora y mucho el potencial de Dro al que ve cada día mostrar su clase en los entrenamientos.

Dro comparte banquillo con otras jóvenes perlas del Barça / Dani Barbeito

Los que conocen de cerca a Dro valoran que poco a poco está empezando a ser él mismo. Si Dro gana confianza y se siente cómodo puede explotar porque sus cualidades técnicas son indiscutibles.

Radiografía de un "chico muy sencillo y normal"

Para contrastar esta realidad en Sport hemos contactado con Luis Pérez que fue su entrenador en el Val Miñor y profesor en su escuela. Luis conoce como nadie a Dro y nos retrata su carácter:"Siempre ha sido un chico muy sencillo y normal. En sus primeras clases era muy tímido y callado pero con el paso de los días se iba soltando".

Tal y como actuaba en las aulas lo hacía en el campo: "Recuerdo cuando jugaba con niños dos años mayores, en los primeros partidos pasaba desapercibido pero luego se dejaba ir y era un espectáculo".

Dro Fernández y Robert Navarro en el Barça -Athletic Club / Dani Barbeito

¿Así lo está viendo Luis Pérez en el Barça? Su antiguo entrenador comparte nuestra fe total en el talento de Dro: "si alguien espera de él una explosión inmediata como con Lamine se equivoca, Dro necesita ir paso a paso pero ante el Atlético ya vi que empezaba a ser él".

Lo que necesita Dro para continuar avanzando es seguir acumulando confianza: "En los primeros partidos lo vi algo retraído, con miedo a equivocarse y eso es normal a los 17 años pero contra el Atlético y con la responsabilidad de suplir a Pedro se empezó a ver lo que pude dar en un campo".

Un punto de inflexión

¿Puede ser este un punto de inflexión? Luis Pérez pide paciencia: "No es el típico jugador que llega y tira la puerta pero irá creciendo a medida que tenga más minutos y confianza ya que él puede dar mucho más de lo que estamos viendo".

Su exentrenador está muy esperanzado en que Dro sea un gran futbolista: "es un jugador que cuando gira sabe conducir, pasar o regatear con acciones de gran nivel y esto de momento lo hemos visto poco pero si sigue jugando se irá soltando y sacará todo el fútbol que tiene y puede dar la talla".

Dro celebra con Ferran el 3-1 ante el Atlético / Dani Barbeito

Todos los que conocen a Dro coinciden en señalar que el único freno a su explosión pasa porque pueda disponer de más continuidad y confianza. El gallego tiende a ser excesivamente autoexigente y responsable en el campo y eso le lleva a veces a martirizarse por un error puntual.

Dro Fernández y Hansi Flick, en un entrenamiento / FCB

Los que le quieren y aprecian están convencidos de que ha entrado con muy bien pie en el vestuario del Barça y que su cocción a fuego lento puede ser positiva.

Luis Pérez nos da una clave interesante: "Dro te dice mucho con el gesto, no aparenta ser muy expresivo pero en el campo se nota enseguida cuando es él mismo y ante el Atlético lo empezamos a ver, ahora solo falta que nos deleite con sus regates y pases mágicos pero no hay que precipitarse ya que es muy joven y hoy queremos correr mucho".

Las prisas no son buenas

La confianza le puede dar más minutos y la continuidad que pueda explotar su gran talento aunque Luis Pérez es prudente y avisa que "le va a costar un poco más de tiempo pero no hay que tener prisa". El Barça lo valora como una joya y Dro siente el apoyo pleno del club. Pedro Fernández es un chico con los pies en el suelo que quiere volar pero para ello espera dar saltos poco a poco.

Dro tuvo minutos contra el Athletic / Dani Barbeito

Contra el Atlético dio un paso importante. Llegarán más y de gran valor. Si Dro va dejando atrás el miedo a no equivocarse y el club sabe gestionarlo y esperar a que se acabe de desarrollar en el aspecto físico todo hace indicar que el Barça lo habrá vuelto a hacer.

La Masia es siempre la solución. Dro es un nuevo prodigio de la cantera que apunta muy alto. En este caso su progresión no está siendo explosiva pero cada jugador y cada caso es un mundo. Dro va a más y no da un paso en falso. No le pierdan la vista porque su fútbol va a sorprender a más de uno.