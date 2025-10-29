Dro: "El debut fue un momento único"

Pocos momentos más felices para un canterano que debutar con el primer equipo de tu club. Y si es un gigante como el Barça, todavía más. Dro ha sido el último en llegar desde las categorías inferiores del conjunto azulgrana, derribando las puertas del equipo de Hansi Flick a base de buenas actuaciones, sobre todo en pretemporada, donde se metió en dinámica.

Sin embargo, su debut oficial con el primer equipo no se produjo hasta el 28 de septiembre, en el duelo de Liga ante la Real Sociedad. No solo debutó, sino que lo hizo además como titular, en un equipo que acusaba varias bajas en la parcela ancha del campo. Dro jugó la primera mitad y fue sustituido al descanso, cuando el conjunto azulgrana debía meter una marcha más y darle la vuelta a un partido que apuntaba a complicarse.

Sin embargo, aquel 28 de septiembre quedará siempre en la retina del bueno de Dro, que aún no olvida aquel día. En unas recientes declaraciones a los medios oficiales del club azulgrana, el mediapunta indicó que "fue un momento único. Algo por lo que llevaba trabajando desde que llegué aquí. Estoy súper feliz, lo viví con mucha ilusión. Debutar delante de nuestra gente lo hace aún más especial. Da igual que sea en Liga, en Champions o en Copa".

Importancia de La Masia

Ahora, espera que vengan más éxitos. Dro se define como un futbolista "con una buena conducción, una buena toma de decisión y con calidad", y sabe que, sin La Masia, presumiblemente este debut no se hubiera dado: "Creo que La Masia hace un trabajo espectacular y que se ve en todos los años reflejado. Nos han inculcado valores a todos los que subimos y es algo muy bonito".

En lo que llevamos de temporada con el primer equipo, Dro lleva jugados ya 104 minutos con el primer equipo repartidos en dos partidos: uno en Liga, ante la Real Sociedad, y otro en Champions League, ante el Olympiacos, en la comodísima victoria azulgrana.