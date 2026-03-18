Dro ya crea problemas en el PSG: revuelta en el fútbol base parisino

El fichaje de Dro por el PSG sigue trayendo cola. El futbolista, que no participó en el duelo ante el Chelsea y que en la Champions ha tenido hasta ahora poca participación, está en el foco de los futbolistas de la academia parisina. Según 'L'Equipe', los canteranos consideran que puede haber un trato de favor hacia el fichaje llegado en el mercado de enero tras sus últimas titularidades en la Ligue1 tras el poco protagonismo que da el técnico a las jóvenes promesas de la casa. Algunos de ellos se están replanteando su futuro negándose a aceptar ofertas de renovación importantes porque no ven futuro en un club que está apostando más por los de fuera.

La llegada de Dro al PSG con 18 años sorprendió. En el Barça estaba ganando protagonismo y el club blaugrana quería blindarle, pero el futbolista tomó la decisión de marcharse pagando la cláusula de rescisión de 6 millones -finalmente los parisinos pagaron 8- y optando por la oferta del club francés. Dro se la jugaba ya que tenía otras posibilidades en las que podía copar más protagonismo, pero se decantó por la propuesta deportiva de Luis Enrique.

Según las informaciones de 'L'Equipe', en la base no entienden la apuesta por Dro cuando hay jugadores internaciones destacados en las categorías inferiores por los que Luis Enrique no está apostando. Y hay indignación. En concreto, hasta siete futbolistas, entre los que se encontrarían Samba Coulibaly o Martin James, no han contestado a las propuestas de ampliación de contrato del PSG y están planteándose su salida a finales de temporada para buscar suerte en otros equipos.

El hecho de que el extremo Ibrahim Mbaye, también de 18 años, haya desaparecido de las rotaciones del equipo tras la llegada de Dro, o que Nsoki o Jangeal hayan bajado muy rápidamente a partir de enero al equipo filial tras estar en dinámica de primer equipo ha levantado ampollas teniendo en cuenta la gran cantidad de lesionados que ha tenido el PSG en esta fase de temporada. La creencia es que Luis Enrique y su cuerpo técnico no creen en lo que tienen en la cantera y sí hacen apuestas personales millonarias por futbolistas formados en otros equipos como sería el caso de Dro.

Un técnico del centro de formación del PSG explica que la situación es complicada: "Les dijeron que era lógico, dado el regreso de jugadores lesionados y la preparación para partidos importantes, y que probablemente involucraba a jugadores que aún no estaban listos para ese nivel. Pero no es fácil tener paciencia a esa edad", aseguró a 'l'Equipe'.

Dro, mientras tanto, ha tenido protagonismo con Luis Enrique, sobre todo en la Ligue1. El futbolista ha sido titular en tres ocasiones, mientras que en la Champions prácticamente no ha participado. No queda duda de que el entrenador va a apostar por él y en el PSG mantienen la calma sobre la revuelta en la cantera. Han implementado medidas para no disparar la masa salarial y son conscientes de que alguna de sus jóvenes estrellas podría acabar en la Premier. Ya sea por el caso Dro o porque van a recibir más dinero.