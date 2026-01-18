"¿Dro? En el Barça hay muchos jugadores buenos"

No ha sentado nada bien en el FC Barcelona la decisión de Dro. Ni a la dirección deportiva blaugrana ni al cuerpo técnico de Hansi Flick. Así lo dejó claro el técnico alemán en la rueda de prensa previa a la visita del primer equipo blaugrana contra la Real Sociedad; a pesar de que aseguró que no hablaría del tema hasta que la salida del canterano sea oficial, evidenció con varios mensajes a los jóvenes de la Masia que no está nada contento con la marcha de uno de los jugadores jóvenes en los que más ha confiado desde que llegó al Spotify Camp Nou.

Este sábado, después de la goleada del Barça Atlètic contra el Andratx, Juliano Belletti fue preguntado por la salida de Dro. El discurso del entrenador del filial también fue contundente. "No me ha comunicado nada, me he enterado por mi 'staff', que me lo ha comentado antes. Hay muchos buenos jugadores aquí. Creo que el club, sobre todo en este momento, está muy bien en este sentido", respondió el míster en declaraciones difundidas por la cuenta 'Prioritat Filial'.

"Vemos cómo están jugando Juan Hernández, Dani, Cuenca, Álvaro... Hay muchas opciones aquí. Hay una competitividad muy importante dentro del club y eso es bueno para el entrenador. Y para los jugadores, porque hace que busquen mejorar. Todos trabajamos para que estén preparados para el primer equipo", añadió.

Belletti se mostró partidario de pasar página del 'caso Dro' y centrarse en los futbolistas que tiene a su disposición para ayudarles a dar el salto al primer equipo. Flick, algo más contrariado, también reflexionó alrededor de la importancia de que los canteranos estén dispuestos a "vivir los colores del Barça al 100%" para triunfar con la camiseta blaugrana.

Mientras tanto, todo apunta a que Dro continuará su carrera en el PSG de Luis Enrique. A sus 18 años, el centrocampista gallego se siente preparado para dar un paso adelante en su carrera y tener continuidad en el actual campeón de Europa. El tiempo pondrá a cada uno en su lugar y determinará si el futbolista ha acertado o no con este arriesgado movimiento.