Dro y el Barça arrancan una nueva fase para reforzar su físico

Dro sigue creciendo a paso firme en el Barça. Tras el plan diseñado por los servicios médicos para que gane músculo y potencia, el centrocampista ha empezado a realizar sesiones específicas que le ayuden a reforzar su físico y le permitan estar cada vez más preparado para el fútbol profesional. En el club destacan que ya ha comenzado a complementar el trabajo con el grupo mediante ejercicios individuales enfocados en ganar fuerza y resistencia, con la idea de llegar al máximo nivel cuando le toque dar el salto a Primera División.

Encantados con 'Dro'

El cuerpo técnico está encantado con su evolución y está convencido del enorme potencial del joven jugador, convirtiéndose en una de las grandes revelaciones de la pretemporada. Ahora, los técnicos quieren que dé un paso más en el plano físico y ya han puesto en marcha un plan para conseguirlo. La idea es que siga el mismo camino que en su día recorrieron Pedri o Lamine, que también necesitaron reforzar esa parte. El objetivo es ganar musculatura y reforzar la parte física que cada vez tiene más peso en el fútbol de élite.

Dro ya sabe lo que es entrar en tres listas de Liga y en la pretemporada se ha ganado un sitio entre los nombres más comentados. Hansi Flick quedó encantado con él desde el primer día y por eso insiste en que progrese en esos pequeños detalles que aún tiene por mejorar para asentarse en una zona del campo tan exigente como el centro del campo culé.

Lo que ha sorprendido a compañeros y cuerpo técnico no es solo su calidad con el balón, que la tiene de sobra, sino la madurez con la que se mueve en el centro del campo pese a su edad. Interpreta muy bien el juego, sabe cuándo acelerar y pausar, y transmite calma en momentos de presión. El club quiere que su evolución física acompañe todo ese talento natural porque ve en él un jugador de futuro con condiciones de sobras para para convertirse en una pieza clave del equipo.