La drástica decisión de dos miembros del staff de Xavi

El técnico del FC Barcelona señaló a la prensa como uno de los responsables del mal momento del equipo Dos jugadores también estarían pasando un mal momento por las críticas del entorno

No están siendo los días más fáciles de Xavi Hernández desde su llegada al banquillo del FC Barcelona. El técnico blaugrana fue muy contundente en la rueda de prensa posterior a la victoria del Barça ante el Alavés, en la que señaló a la prensa como una de las culpables del mal juego del equipo.

"Lo que dice la prensa afecta al juego del equipo, se generan escenarios que no son reales, esto afecta", afirmó el egarense en la sala de prensa del Estadi Olímpic.

"Les afecta demasiado lo que se dice en el entorno. A mí no me afecta. Yo no juego a fútbol. No me pongo nervioso. A mí me dijeron que era el cáncer del Barça y aquí estoy. Esto es lo que les he dicho al descanso. Estos jugadores merecen un crédito. Estamos mal pero hemos sacado un partido que se ha puesto muy feo. Valoro la personalidad de remontar", aseguró.

Las declaraciones de Xavi no son solo palabras. De hecho, según ha informado el programa 'Carrusel Deportivo' de la Cadena 'SER', dos miembros del staff técnico del FC Barcelona habrían decidido eliminarse sus perfiles en las redes sociales para evitar así leer comentar negativos sobre el juego del equipo.

JUGADORES AFECTADOS

Siempre según la misma información, Oriol Romeu está atravesando "una crisis de confianza" que ha afectado a su rendimiento, una situación que estaría asociada a las críticas recibidas por la prensa y el entorno en redes sociales.

Por su parte, Raphinha, que ha tenido dificultades para alcanzar el impacto esperado en este inicio de temporada en el que Lamine Yamal le ha pasado por delante en algunos partidos importantes, presumiblemente también estaría afectado por la evaluación mediática, algo que ya le pasó a Ferran Torres la temporada pasada.