El lío que viene en la portería del Barça

Jarro de agua fría importante con la baja de Joan Garcia. El portero de Sallent, tal y como adelantó 'Jijantes' y confirmó el club en un comunicado, cayó lesionado en la sesión de recuperación de este viernes en la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Y no regresará hasta después del próximo paron internacional, por lo que se perderá los próximos tres compromisos oficiales del club azulgrana ante Real Sociedad, PSG de Champions y Sevilla, respectivamente.

El ex del Espanyol, pese al error que cometió en el Carlos Tartiere este jueves, está protagonizando un inicio de curso espectacular. Felino bajo palos, bien con los pies y en el juego aéreo. El propio Flick, tras esa acción que provocó el 1-0 del Oviedo, apuntó en rueda de prensa que Joan es el número uno y que están más que felices con su rendimiento. Imaginamos que en ese momento poco podía esperarse el técnico de Heidelberg que su arquero titular iba a ausentarse por una lesión.

EFECTO DOMINÓ INAUDITO

El contratiempo con el manresano provocará un efecto dominó bastante importante en las categorías inferiores del Barça. No en vano, hay que tener en cuenta que Diego Kochen se encuentra concentrado con la selección de Estados Unidos para disputar el Mundial sub'20 de Chile. Por la baja del norteamericano Flick ya tuvo que citar para viajar a Asturias al leonés Eder Aller para completar el roster bajo palos con Joan Garcia y Szczesny.

Szczesny durante el entreno junto a Jofre Torrents, Marc Bernal y Gerard Martín / FC BARCELONA

Además, hay otro asterisco a tener en cuenta. Y es que Iker Rodríguez, uno de los porteros en los que hay más esperanzas depositadas en La Masia, fue intervenido hace unas semanas y estará fuera los próximos seis meses, como informó SPORT. De esta forma, sanos tan solo quedan el mencionado Eder Aller, el recién incorporado este verano Emilio Bernad (todavía inédito, por cierto) y los guardametas del juvenil. Max Bonfill, que fue titular con el Juvenil A en Girona, Gerard Valls (suplente de Bonfill con el equipo de Pol Planas y que tiene 16 años), Gerard Sala (titular con el Juvenil B el fin de semana pasado) y el francés Ellyott Daussy, todavía en edad cadete (cosecha 2010) pero que estuvo en el banquillo con el Juvenil B.

Emilio Bernad, nuevo jugador del Barça Atlètic / FC Barcelona

De esta forma, se producirá para los próximos duelos un efecto dominó de lo más 'dramático'. Veremos los malabarismos que tiene que hacer Flick, pero entendemos que con Szczesny titular, Eder Aller será el segundo portero en esos próximos compromisos y algún juvenil o el propio Emilio Bernad se sentará en el banco como tercer portero. Max Bonfill podría subir con el Barça Atlètic y así progresivamente.