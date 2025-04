El drama de Zambrotta: "Me cortarán un trozo de hueso"

Sin lesiones importantes durante su prolífica carrera, Gianluca Zambrotta está viviendo un 'via crucis'. Una patología considerada 'rara' que le está afectando ya en su retirada. Tras pasar por equipos de la talla de Juventus, Milan o Barça y ganar la Copa del Mundo con Italia en 2006, el lateral se retiró definitivamente en 2013 después de una experiencia en el fútbol suizo.

Zambrotta fue un defensa aplicado, aguerrido. Con buena proyección ofensiva y que casi siempre ejerció de titular allí donde estuvo. El transalpino ha hablado para el podcast 'Bsmt' de Gianluca Gazzoli acerca de esta enfermedad que sufre, el genu varo, y cómo lidia con ese arqueamiento de piernas paulatino.

"Durante mi carrera no he tenido ninguna lesión importante. Me han operado tres veces de los meniscos internos; actualmente no los tengo ni en el izquierdo ni en el derecho, por lo que con el tiempo mis piernas se han arqueado y hoy soy un modelo de laboratorio para muchos cirujanos", explica Gianluca.

SITUACIÓN DELICADA

El que fuera futbolista del Barça entre 2006 y 2008 reconoce que "los médicos me miran y me preguntan cómo camino" y confirmó que "dentro de unos años tendré que llevar una prótesis completa".

"Pronto me operarán de ambas rodillas. He visitado a tres o cuatro cirujanos importantes a nivel nacional y no me explican cómo puedo tener estas rodillas ni cómo puedo practicar actividades físicas como el pádel, por ejemplo", añade Zambrotta, que resume que "el problema ha empeorado con el tiempo, debido tanto a cierta exposición genética como a la falta de meniscos internos. Y entonces quizás debería haber empezado a trabajar en ello antes".

Así será la intervención: "Tendré que hacerme una osteotomía. Básicamente, me enderezarán las piernas cortando pequeños trozos de hueso por encima y por debajo e insertando placas para intentar no tener que ponerme una prótesis total ahora, aunque me la tendrán que poner dentro de unos años".