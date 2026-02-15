El drama de las primeras partes, una losa demasiado pesada para el Barça

El FC Barcelona llevaba tiempo jugando con fuego... y en el Metropolitano se quemó. Ya eran varios partidos en los que el equipo no daba la talla en la primera mitad, pero se salvaba la papeleta con una buena reacción al descanso. Frente al Atlético de Madrid, en la ida de las semifinales de la Copa del Rey, la mejoría ya solo alcanzó para no encajar más goles después del humillante 4-0 recibido en los primeros 45 minutos de partido. Urge solucionar la actitud con la que el cuadro azulgrana entra en los partidos.

Joan Represa

El Barça ha jugado ya 12 partidos de 4 competiciones distintas (LaLIga, Champions League, Copa del Rey y Supercopa de España) en lo que llevamos de 2026. Y de ellos, en tan solo 3 ha logrado irse a los vestuarios con ventaja en el marcador al término del primer tiempo. Fue en la semifinal de la Supercopa de España ante el Athletic Club de Bilbao (4-0 al descanso, 5-0 al final); contra el Mallorca de LaLiga en el Spotify Camp Nou (1-0 al descanso, 3-0 al final); y en Albacete, en la Copa del Rey (0-1 al descanso, 1-2 al final). El resto, o bien se fue con empate (6 partidos) o bien perdiendo (3 partidos).

Anoeta y Metropolitano

Los de Hansi Flick no lograron romper la balanza en la primera parte en el derbi ante el Espanyol (0-0 al descanso, 0-2 al final); en la final de la Supercopa de España contra el Real Madrid (2-2 al descanso, 3-2 al final); en Santander en la Copa del Rey (0-0 al descanso, 0-2 al final); en Elche (1-1 al descanso, 1-3 al final); en casa contra el Oviedo (0-0 al descanso, 3-0 al final); y en Praga en la Champions (2-2 al descanso, 2-4 al final). Lo que se deduce de estos partidos es que los azulgranas siempre lograron sobreponerse en el segundo tiempo a un marcador igualado y llevarse el partido.

Pero cuando las cosas van peor, es decir, cuando ya al descanso pierden los de Flick, solo se ha podido solucionar en una ocasión en este 2026. Fue en la visita europea del Copenhague al Camp Nou, un partido que empezó con 0-1 y acabó 4-1 para clasificar a los azulgranas para los octavos de final por la vía directa. En cambio, ni en LaLiga en Anoeta ni en la Copa del Rey en el Metropolitano la reacción fue suficiente. En el feudo de la Real Sociedad, Mikel Oyarzabal adelantó a los 'txuri urdin' a la media hora de juego. El empate de Rashford en el 70 duró muy poco, pues solo un minuto después marcó Guedes y el Barça se fue de vacío pese a merecer más,

Y el jueves, en feudo colchonero, la hecatombe. Cuatro goles encajados en unos primeros 45 minutos para olvidar. El equipo reaccionó, pero el 0-0 parcial del segundo tiempo dejó el marcador como estaba y la Copa del Rey, cuesta arriba.