El drama oculto de Szczęsny: "No puedo atrapar una pelota sin sentir dolor"

Wojciech Szczęsny se convirtió en una de las grandes sorpresas del FC Barcelona tras regresar del retiro para defender la portería azulgrana. Sin embargo, detrás de su buen rendimiento se esconde una historia de sufrimiento físico y heridas emocionales que el guardameta polaco ha decidido contar por primera vez con total sinceridad. En una entrevista con su compatriota Grzegorz Krychowiak, el veterano portero habló del dolor crónico con el que convive desde hace años y de la complicada relación que mantuvo con su padre.

Cuando Szczęsny anunció su retirada tras la Eurocopa 2024, muchos pensaron que se trataba de una decisión motivada por el desgaste competitivo. La realidad, sin embargo, era muy distinta. El principal motivo fue el intenso dolor que arrastra desde la grave lesión que sufrió en 2008 defendiendo la portería del Arsenal, cuando se fracturó ambos brazos.

Wojciech Szczesny, en su etapa en el Arsenal / AP

Aquel percance cambió su carrera para siempre. Desde entonces, cada entrenamiento y cada partido han estado acompañados por un dolor constante que ha aprendido a soportar con el paso de los años: "No es que pueda atrapar la pelota sin sentir dolor. No ha habido un solo tiro que haya parado sin sentir nada. Es solo que me he acostumbrado al dolor y es una sensación muy desagradable".

Las molestias no se limitan al terreno de juego. Szczęsny explicó que las pretemporadas son especialmente duras y que, tras muchos entrenamientos, incluso las tareas más cotidianas se convierten en un desafío.

"A veces no puedo ni quitarme el guante porque no soy capaz de desabrochar el velcro y tengo que pedir ayuda. No puedo sujetar una botella de agua sin que se me caiga ni desenroscar el tapón. Normalmente me lleva alrededor de una hora", reveló.

Una infancia marcada por el miedo

Durante la conversación también abordó uno de los capítulos más delicados de su vida: la relación con su padre, Maciej Szczęsny, exportero internacional polaco. Sus padres se separaron cuando él tenía apenas seis meses y, aunque mantuvieron el contacto, el vínculo siempre estuvo condicionado por el miedo.

Szczesny, decisivo para Polonia / EFE

"Desde muy joven, existía una relación entre nosotros en la que le tenía miedo a mi padre. Desde que tengo memoria hasta que me hice adulto, primero le tenía miedo físico y luego, cuando surgían problemas, tenía miedo de enfrentarlo. Llegó a tal punto que finalmente se rompió", explicó.

El exguardameta reconoció que la llegada de su padre a casa nunca era motivo de tranquilidad, sino de incertidumbre. "Nunca tuve la sensación de pensar: 'Oh, viene papá'. Era más bien: 'Joder, viene papá', porque nunca sabías con qué humor iba a llegar", recordó.

Aquella experiencia dejó una huella profunda en su vida, pero también le sirvió para marcarse un objetivo como padre. "Me prometí a mí mismo que jamás haría que mi hijo tuviera miedo de que yo volviera a casa", concluyó.

Las confesiones de Szczęsny muestran la cara menos conocida de uno de los porteros más experimentados del fútbol europeo: un profesional que ha convivido durante años con un dolor físico permanente y que, al mismo tiempo, ha tenido que superar grandes cicatrices emocionales.