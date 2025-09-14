El drama liguero del Barça sin Lamine Yamal

Desde que Lamine Yamal irrumpió en la primera plantilla del Barça, el crack ha ganado peso y responsabilidad de forma abrumadora. El de Rocafonda no solo se ha consolidado en el once inicial de una forma inapelable sino que además ha conseguido que la mayor parte del juego ofensivo pivote alrededor de su enorme talento. El canterano es una figura omnipresente en todos y cada uno de los esquemas de Flick, de ahí que sus ausencias conlleven enormes contratiempos.

A sus 18 años, más de uno ya se atreve a hablar abiertamente de 'Laminedependencia' en el Barça. Por suerte hasta la fecha, los partidos que Lamine Yamal se ha perdido por cuestiones físicas o técnicas son contados. Su físico privilegiado le ha permitido disfrutar de una continuidad clave para convertirse en la gran estrella mundial del momento.

Hasta la fecha, desde su ascenso, Lamine solo se ha perdido ocho partidos oficiales por distintas causas. El balance invita a encender algunas alarmas: cinco victorias, un empate y dos derrotas. Números discretos que, sin embargo, viendo la entidad de los rivales y las competiciones afectadas pueden provocar un cierto nerviosismo entre la afición azulgrana.

Sin Lamine, el Barça fue capaz de derrotar al Brest en la pasada edición de la Champions, al Barbastro en las dos últimas eliminatorias de Copa del Rey que se han enfrentado, al Getafe -fue suplente durante los 90 minutos- y al Unionistas de Salamanca en partido también perteneciente a la Copa. Cinco victorias incuestionables pero que tampoco, a priori, deberían entrañar grandes riesgos para la plantilla azulgrana.

El empate fue contra el Celta en uno de los clásicos duelos frente al conjunto vigués que casi siempre exige la mejor versión del Barça si finalmente quiere asegurarse los tres puntos ligueros en litigio. En este caso solo pudo sumarse un punto.

Las dos derrotas encajadas por el Barça sin Lamine Yamal se produjeron durante el periodo en el que el delantero culé estuvo alejado de los terrenos de juego por culpa de sus problemas en el tobillo. Durante su ausencia, el equipo perdió frente a la Real Sociedad y el Atlético de Madrid.

En resumen, valorando los ocho encuentros afectados, se puede llegar a una primera conclusión evidente: el Barça no sabe ganar en liga con Lamine Yamal fuera de la lista de convocados. Una estadística aterradora que hoy volverá a ponerse en tela de juicio con la visita del Valencia.